Защита Лерчек попросит разрешение у суда на ее выезд в Китай для лечения рака желудка

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Защита блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, запросит в суде разрешение на поездку в Китай для лечения рака желудка. Об этом РИА Новости рассказал ее адвокат Константин Третьяков.

"Основная проблема в том, что в свое время прокуратура настаивала на изменении ей меры пресечения в связи с наличием у нее загранпаспорта, и этот паспорт был изъят ФСИН", – сказал он.

Чтобы вернуть документы, необходимо разрешение суда. Третьяков подчеркнул, что после получения официального приглашения от клиники защита блогера немедленно обратится в суд за согласием.

Ранее возлюбленный блогера Луис Сквиччиарини сообщил об ухудшении состояния здоровья возлюбленной. По его словам, у нее начались сильные боли в ногах и врачи установили ей катетер с контрастом. Позже он добавил, что врачи не понимают, что происходит с блогером.

Спустя время Лерчек рассказала, что ее рак начал прогрессировать. По словам блогера, метастазы начали расти по всему телу – в надпочечниках, яичниках, также они снова вернулись в легкие. Чекалина уже прошла одну химиотерапию второй линии.

Однако она рассматривает все варианты, которые позволят ей почувствовать себя лучше, в том числе лечение за рубежом – CAR-T-терапия в КНР, которая может помочь убить рак навсегда.

В 2024 году Валерию и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили.

В августе суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.