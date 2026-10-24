Подачу электроэнергии восстановили в Крыму

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Подача электроэнергии в Крыму восстановлена после аварии на энергосетях за пределами полуострова. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

"По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты полуострова. Просим соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам", – отметил Крючков.

Ранее стало известно, что Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру за пределами города.

Социальные объекты были переведены на резервные схемы электроснабжения. Специалисты сразу же приступили к восстановительным работам. Местных жителей призывали экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи.