8 человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 человек пострадали при ракетном ударе Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в MAX.

"У большинства незначительные травмы и повреждения. В основном они носят либо осколочный характер, либо повреждения при обрушении конструкций", – уточнил он.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают оперативные службы, принимаются меры, направленные на локализацию последствий.

В результате удара на предприятии возникло серьезное возгорание, отметил губернатор. Пожар уже потушен. В настоящее время проводятся работы по подготовке к разбору завалов и работе спецслужб.

Кроме того, в городе было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Специалисты уже проверили все близлежащие здания и сооружения. Зафиксировано 6 обращений по поводу выбитых окон.

С 22:00 23 октября начнет функционировать горячая линия для приема заявок о повреждениях. С 08:00 следующего дня начнется подомовой обход близлежащих зданий.

Клычков призвал жителей спокойно реагировать на ситуацию и опираться исключительно на официальные данные. Глава региона подчеркнул, что зарубежные источники распространяют ложную информацию, в частности, о якобы химических воздействиях. Эту информацию он назвал "полной ерундой".

Гражданское предприятие в Советском районе Орла подверглось ракетной атаке со стороны ВСУ 23 октября. По словам губернатора, атака произошла в час пик, когда люди возвращались домой к семьям.