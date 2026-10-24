Аэропорты Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

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Ограничения на полеты отменены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент обе авиагавани возвращаются к штатному режиму работы и восстанавливают график полетов.

Временные ограничения на полеты объявили во Внуково и Домодедово вечером 23 октября. Оба аэропорта принимали и отправляли рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Соответствующее обращение депутаты направили министру транспорта Андрею Никитину.

Авторы инициативы указали, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов. При этом информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.