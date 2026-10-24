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24 октября, 16:16

Политика

В Индии выступили за дальнейшее укрепление отношений с Россией

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Индия выступает за дальнейшее укрепление отношений с Россией и рассчитывает на развитие межпарламентского взаимодействия. Об этом в беседе с ТАСС заявил спикер Народной палаты индийского парламента (Лок Сабхи) Ом Бирла.

"Отношения между Индией и Россией имеют давнюю историю и отличаются прочностью. Мы хотим, чтобы эти отношения укреплялись и дальше", – сказал Бирла.

Спикер также отметил, что между парламентами Индии и России установлены хорошие отношения. По его оценке, созданная группа дружбы будет способствовать дальнейшему сближению законодателей двух стран за счет регулярных контактов.

Заявление было сделано в преддверии визита в Нью-Дели делегации Госдумы для участия в парламентском форуме БРИКС.

Ранее стало известно, что Москва и Нью-Дели готовят визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию. Даты поездки еще не определены.

Кроме того, в Кремле допускают возможность проведения трехсторонней встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, однако конкретных договоренностей о ней пока нет.

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