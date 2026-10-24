Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 13:30

Город

Наталья Еремина: Москва создает образовательные решения для других регионов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столица создает образовательные решения и задает стандарты профессионального образования для других регионов, рассказала Агентству "Москва" директор Московского государственного образовательного комплекса Наталья Еремина.

"Сегодня Москва задает стандарты среднего профессионального образования для всей страны. Наши методические разработки и стандарты оснащения, интегрированные в МЭШ и созданные в партнерстве с ведущими индустриальными гигантами, – это готовые решения для регионов. Главное конкурентное преимущество московского образования – гибкость. Мы строим учебные планы под реальный портрет специалиста будущего, закладывая тренды импортозамещения, роботизации и бережливого производства", – отметила Еремина.

Она подчеркнула, что столичные колледжи выпускают мультиквалифицированные кадры, а программа "Технолидеры" дополнительно прокачивает у ребят командные навыки, что позволяет молодым специалистам приходить на заводы не просто исполнителями, а драйверами перемен.

Ранее в МЭШ расширили возможности голосового доступа к электронному дневнику. Теперь сведения об обучении школьника можно узнавать с помощью интеллектуальных колонок Сбера.

Голосовой помощник, в частности, может сообщить оценки ребенка за выбранный период. Помимо этого, родители через него узнают о пропусках и опозданиях, домашних заданиях и расписании.

Читайте также


образованиегород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика