Наталья Еремина: Москва создает образовательные решения для других регионов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столица создает образовательные решения и задает стандарты профессионального образования для других регионов, рассказала Агентству "Москва" директор Московского государственного образовательного комплекса Наталья Еремина.

"Сегодня Москва задает стандарты среднего профессионального образования для всей страны. Наши методические разработки и стандарты оснащения, интегрированные в МЭШ и созданные в партнерстве с ведущими индустриальными гигантами, – это готовые решения для регионов. Главное конкурентное преимущество московского образования – гибкость. Мы строим учебные планы под реальный портрет специалиста будущего, закладывая тренды импортозамещения, роботизации и бережливого производства", – отметила Еремина.

Она подчеркнула, что столичные колледжи выпускают мультиквалифицированные кадры, а программа "Технолидеры" дополнительно прокачивает у ребят командные навыки, что позволяет молодым специалистам приходить на заводы не просто исполнителями, а драйверами перемен.

Ранее в МЭШ расширили возможности голосового доступа к электронному дневнику. Теперь сведения об обучении школьника можно узнавать с помощью интеллектуальных колонок Сбера.

Голосовой помощник, в частности, может сообщить оценки ребенка за выбранный период. Помимо этого, родители через него узнают о пропусках и опозданиях, домашних заданиях и расписании.

