Похолодание и дожди вернутся в Москву 27 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Похолодание и дожди ожидаются в Москве во вторник, 27 октября. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, после теплых выходных температура начнет опускаться постепенно. В понедельник, 26 октября, ожидается небольшое понижение, а во вторник уже пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 7–9 градусов тепла.

До следующих выходных погода останется примерно такой же: облачность увеличится, пройдут небольшие дожди. Днем температура составит от 5 до 10 градусов тепла, ночью – от 0 до 5 градусов тепла.

Существенных заморозков в столице не прогнозируется. При этом температурный фон, несмотря на похолодание, останется примерно на 2–4 градуса выше нормы.

Ранее сообщалось, что октябрь 2026 года может стать самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, ведущихся на протяжении 147 лет. Ожидается, что средняя температура месяца в столице превысит климатическую норму на 3,5 градуса.

Кроме того, по итогам первых двух декад октябрь уже вошел в тройку самых теплых в истории. Средняя температура составила 10 градусов, месяц уступает только 1974 и 2020 годам.