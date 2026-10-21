Октябрь в Москве вошел в тройку самых теплых по итогам двух декад

Фото: foto.mos.ru

Октябрь 2026 года в Москве вошел в число трех самых теплых в истории по итогам первых двух декад. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Средняя температура воздуха за этот период составила 10 градусов – на 3,2 градуса выше нормы.

"Текущий месяц оказался на третьем месте после 1974 и 2020 года", – написала Позднякова.

В этом месяце заморозки в Москве были зафиксированы один раз. Максимум пришелся на 9 октября, когда столбики термометров поднялись до плюс 18,1 градуса.

С начала месяца в городе выпало 29 миллиметров осадков, то есть 42% от нормы. Самым дождливым днем стало 15 октября, когда выпало 7 миллиметров осадков.

По словам Поздняковой, 1 и 2 октября в столице были установлены новые рекорды по максимальному атмосферному давлению.

"Можно ожидать, что и по количеству часов нынешний октябрь войдет в число рекордсменов", – заключила специалист.

Минувшей ночью в Московском регионе зафиксировали заморозки до минус 3,9 градуса. По словам синоптиков, такую температуру зарегистрировали в подмосковных Черустях. При этом в столице температура не опускалась ниже 1,5 градуса.

Согласно прогнозам, до конца недели температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы, несмотря на похолодание. Максимальные значения не превысят 13 градусов.