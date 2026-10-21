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21 октября, 08:08

Общество

Заморозки до минус 3,9 градуса зафиксировали в столичном регионе ночью 21 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заморозки до минус 3,9 градуса зафиксировали в Московском регионе минувшей ночью. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, такую температуру зарегистрировали в подмосковных Черустях. При этом в Москве температура не опускалась ниже 1,5 градуса.

До конца недели температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы, несмотря на похолодание, рассказала ранее метеоролог Людмила Паршина.

Она также отметила, что самая теплая ночь будет 25 октября. Из-за большого количества облаков температура воздуха составит от 3 до 8 градусов.

В Москве на протяжении недели сохранится погода без осадков

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