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19 октября, 12:10

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SHOT: в России могут вспыхнуть "зомби-пожары" после аномально теплой зимы

В России могут вспыхнуть "зомби-пожары" после аномально теплой зимы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В России весной 2027 года могут начаться так называемые зомби-пожары – очаги, которые месяцами тлеют под землей, а затем снова выходят на поверхность. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Такие очаги способны пережить зиму, если она окажется аномально теплой и малоснежной.

Основная угроза связана с торфяниками, так как в данном случае горение может продолжаться в глубине почвы и почти не проявляться снаружи. С приходом весеннего тепла пламя может перейти на сухую траву и лесные массивы.

Обычной обработки поверхности для таких пожаров недостаточно. Торф удерживает тепло внутри залежей, поэтому для полной ликвидации возгорания подземные очаги нужно обильно проливать и проверять.

Ранее ландшафтный пожар уничтожил 4 500 гектаров участка "Буртинская степь" заповедника "Оренбургский". Огонь полностью разрушил экологическую тропу "Где живет бобр". В дирекции отметили, что это один из самых крупных пожаров за последнее время, а восстановление природы потребует долгого времени.

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