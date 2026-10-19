SHOT: в России могут вспыхнуть "зомби-пожары" после аномально теплой зимы

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В России весной 2027 года могут начаться так называемые зомби-пожары – очаги, которые месяцами тлеют под землей, а затем снова выходят на поверхность. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Такие очаги способны пережить зиму, если она окажется аномально теплой и малоснежной.

Основная угроза связана с торфяниками, так как в данном случае горение может продолжаться в глубине почвы и почти не проявляться снаружи. С приходом весеннего тепла пламя может перейти на сухую траву и лесные массивы.

Обычной обработки поверхности для таких пожаров недостаточно. Торф удерживает тепло внутри залежей, поэтому для полной ликвидации возгорания подземные очаги нужно обильно проливать и проверять.

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