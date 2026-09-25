25 сентября, 14:48Происшествия
Природный пожар в Оренбуржье угрожает населенному пункту Губерля
Фото: 56.mchs.gov.ru
Природный пожар в Оренбургской области угрожает переходом на населенный пункт Губерля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
В настоящее время огнеборцы защищают населенный пункт от ландшафтного пожара. Кроме того, в превентивных целях уже подготовлен транспорт для возможной эвакуации населения.
Ранее ландшафтный пожар уничтожил 4 500 гектаров участка "Буртинская степь" заповедника "Оренбургский". Огонь полностью уничтожил экологическую тропу "Где живет бобр" вместе с инфраструктурой, стендами и смотровыми площадками.
Отмечалось, что это один из самых крупных пожаров за последнее время. На ликвидацию всех пожаров в области направили более 260 спасателей, 60 единиц техники и авиацию.