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24 октября, 20:36

Политика

Хуситы заявили об атаках на аэропорты и нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Фото: ТАСС/ЕРА/YAHYA ARHAB

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о семи атаках с использованием баллистических ракет и беспилотников на аэропорты Эр-Рияда и Даммама, а также на объекты компании Saudi Aramco на западе Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, Вооруженные силы Йемена провели семь точечных военных операций.

Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии заявило, что обломки двух баллистических ракет, сбитых силами противовоздушной обороны, упали в районе Мекки и Медины.

Фрагменты ракет обнаружили в нескольких районах, в том числе в Мекке, Джидде, Эт-Таифе и Рабиге. Власти обеспечили все меры безопасности, предусмотренные для подобных ситуаций.

Ранее хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Силы Йемена провели четыре высокоточные операции с применением баллистических ракет и беспилотников. Также была атакована инфраструктура нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу.

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