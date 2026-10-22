Хуситы нанесли удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии

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Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" заявили об ударе баллистической ракетой по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Об этом написал военный представитель мятежников Яхья Сариа в своем телеграм-канале.

По его словам, за последние 48 часов вооруженные силы Йемена провели четыре высокоточные операции с применением баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, хуситы атаковали инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Янбу на западе страны.

Ситуация в Йемене резко обострилась в июле 2026 года. Российским туристам посоветовали перенести поездки в Саудовскую Аравию до восстановления стабильного авиасообщения.

Кроме того, Госдеп США распорядился эвакуировать часть сотрудников американского посольства в Саудовской Аравии. Королевство покинут правительственные работники, не занимающие критически важных должностей, и члены их семей.

