Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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24 октября, 14:32

Транспорт

Все временные перекрытия в центре Москвы сняты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В центре Москвы сняты все временные ограничения, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, движение открыто на улицах Ильинка, Москворецкая, Охотный Ряд и Балчуг. Кроме того, можно проехать по Большому Москворецкому мосту, Малому Устьинскому мосту и Чугунному мосту. Движение также открыто в:

  • Китайгородском проезде;
  • Лубочном переулке;
  • на Старой площади;
  • на Кремлевской набережной;
  • на Москворецкой набережной;
  • на Кадашевской набережной;
  • на Садовнической набережной.

"Напоминаем, что 27, 28 и 29 октября также будет закрыт ряд улиц и набережных в центре. Для поездок в эти дни используйте метро", – заключили в ведомстве.

Ограничения связаны с проведением саммита "Россия – Африка". В зону ограничений также попадут, например, Театральный и Китайгородский проезды, Старая и Новая площади, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты.

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