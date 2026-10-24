Все временные перекрытия в центре Москвы сняты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В центре Москвы сняты все временные ограничения, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, движение открыто на улицах Ильинка, Москворецкая, Охотный Ряд и Балчуг. Кроме того, можно проехать по Большому Москворецкому мосту, Малому Устьинскому мосту и Чугунному мосту. Движение также открыто в:

Китайгородском проезде;

Лубочном переулке;

на Старой площади;

на Кремлевской набережной;

на Москворецкой набережной;

на Кадашевской набережной;

на Садовнической набережной.

"Напоминаем, что 27, 28 и 29 октября также будет закрыт ряд улиц и набережных в центре. Для поездок в эти дни используйте метро", – заключили в ведомстве.

Ограничения связаны с проведением саммита "Россия – Африка". В зону ограничений также попадут, например, Театральный и Китайгородский проезды, Старая и Новая площади, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий и Малый Устьинский мосты.

