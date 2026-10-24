В Стамбуле пациентка скончалась во время липосакции и увеличения ягодиц

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В частной клинике Стамбула скончалась 46-летняя женщина, которой проводили липосакцию и операцию по увеличению ягодиц, сообщила газета Star.

По данным издания, сначала пациентке сделали липосакцию в области талии, верхней части бедер и внутренней поверхности ног. Состояние женщины ухудшилось, когда извлеченный жир начали пересаживать в область ягодиц.

По информации СМИ, медики приступили к сердечно-легочной реанимации. Она длилась около часа и 15 минут, но "спасти пациентку не удалось". По факту случившегося начато расследование.

Ранее сообщалось, что полиция Финляндии расследует смерть 27-летней блогерши Оливии Орас. Девушка потеряла сознание во время анестезии перед липосакцией. Родители блогерши обратились к правоохранителям и заявили, что считают клинику ответственной за смерть дочери. Помимо этого, в медучреждении была проверка, выявившая серьезную угрозу безопасности пациентов.

