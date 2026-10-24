Погибшие в ДТП с поездом в ЕАО являются иностранцами

Фото: MAX/"Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД"

Пассажиры микроавтобуса, погибшие в ДТП с поездом в Еврейской автономной области (ЕАО), являются иностранными гражданами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

"Пострадавший оперативно доставлен в ближайший многопрофильный стационар в Хабаровске в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

В настоящее время медики борются за его жизнь.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре подчеркнули, что ход доследственной проверки по факту ДТП находится на контроле ведомства.

Инцидент произошел на переезде перегона Николаевка – Дежневка 24 октября. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом.

В результате ДТП погибли шесть человек, находившихся в машине. Еще один пассажир пострадал.