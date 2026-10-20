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20 октября, 17:43

Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Ульяновске выросло до 6 человек

Фото: телеграм-канал "ЧП Ульяновск"

Количество пострадавших в ДТП в Ульяновске, где 18-летний водитель легкового автомобиля сбил пешеходов, выросло до 6 человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, в результате ЧП пострадали трое пешеходов – две женщины 1962 и 2003 годов рождения и младенец, находившийся в коляске. Они получили травмы и были госпитализированы. Также в числе пострадавших оказались водитель автомобиля и два его несовершеннолетних пассажира. Их также доставили в больницу.

Инцидент произошел на проспекте Авиастроителей. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, сбил пешеходов на разделительной полосе и врезался в столб. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого грузовой автомобиль наехал на ограждение на внутренней стороне Юго-Восточной хорды в районе 1-й Курьяновской улицы в Москве. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших не уточнялись.

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