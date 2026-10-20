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20 октября, 14:21

Происшествия

Авария произошла на внутренней стороне 81-го км МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

На внутренней стороне 81-го километра МКАД в районе пересечения с Новодачным шоссе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

По данным ведомства, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока не раскрываются. На месте работают оперативные службы города.

Движение по внутренней стороне МКАД затруднено на 3,3 километра и осуществляется по трем полосам из пяти. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее на трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.

По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Водитель и пассажир Kia скончались на месте. Троих пострадавших доставили в медицинское учреждение.

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