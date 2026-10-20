20 октября, 14:21Происшествия
Авария произошла на внутренней стороне 81-го км МКАД
Фото: depositphotos/svedoliver
На внутренней стороне 81-го километра МКАД в районе пересечения с Новодачным шоссе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.
По данным ведомства, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока не раскрываются. На месте работают оперативные службы города.
Движение по внутренней стороне МКАД затруднено на 3,3 километра и осуществляется по трем полосам из пяти. Водителей попросили выбирать пути объезда.
Ранее на трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, еще трое получили травмы.
По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Водитель и пассажир Kia скончались на месте. Троих пострадавших доставили в медицинское учреждение.
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