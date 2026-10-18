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18 октября, 15:46

Происшествия

Трое подростков погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Три девушки в возрасте от 14 до 16 лет погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло вечером 16 октября на 67-м километре автодороги Кашира – Кимовск – Узловая. По предварительным данным, 46-летний водитель грузового автомобиля "Ман" поворачивал налево с второстепенной дороги на главную и столкнулся с легковым "ВАЗ", который ехал во встречном направлении.

В результате три пассажирки легковушки погибли, а 19-летний водитель с телесными повреждениями госпитализирован.

Следователь возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водителя грузовика задержали по статье 91 УПК РФ.

Ранее в Амурской области на федеральной автодороге "Амур" столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. Водитель и пассажир микроавтобуса скончались на месте от полученных травм. Кроме того, пострадали семь пассажиров микроавтобуса, они госпитализированы.

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