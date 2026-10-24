Swissinfo: жена сотрудника швейцарского посольства в Нигерии заразилась Эболой

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Лихорадку Эбола диагностировали у жены сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии. Об этом сообщил портал Swissinfo со ссылкой на министерство иностранных дел Швейцарии.

Заболевание обнаружили еще 20 октября. По предварительным данным, женщина могла заразиться во время поездки в Уганду.

В настоящее время она проходит лечение в частной клинике в Абудже, столице Нигерии. У ее супруга признаков болезни нет, однако его поместили на изоляцию.

При этом, по данным портала, супруги не посещали Демократическую Республику Конго (ДРК).

Ранее в ВОЗ заявили о расширении географии вспышки Эболы в Африке. По данным организации, это связано с ростом числа заболевших в Кении, распространением инфекции на восьмую по счету провинцию в ДРК и подтверждением первого случая в Нигерии.

Вспышка лихорадки Эбола в ДРК началась в мае 2026 года. При этом число подтвержденных случаев заражения Эболой в Кении продолжает увеличиваться. Один из заболевших – мужчина, который работал помощником по уходу за пациентами в больнице Nairobi Hospital.