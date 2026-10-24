Более 300 мероприятий пройдет на фестивале колледжей Москвы "Город профессий"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Осенний фестиваль колледжей "Город профессий" начался в Москве. До 1 ноября включительно школьники смогут познакомиться более чем со 150 востребованными профессиями и специальностями – от машиностроения и медицины до информационных технологий и индустрии красоты, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Для школьников подготовили свыше 300 мероприятий в 43 столичных колледжах.

"На время осенних каникул столичные колледжи откроют для школьников свои мастерские, лаборатории и учебные пространства", – отметили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В пресс-службе уточнили, что ребята поработают на профессиональном оборудовании, выполнят задания, с которыми специалисты сталкиваются на производстве, и пообщаются с представителями предприятий. На 11 флагманских площадках покажут 10 отраслей экономики.

Для школьников и родителей также проведут профориентационное тестирование, консультации приемных комиссий и встречи с преподавателями, а программу дополнят квесты, викторины, тематические шоу и концерты.

Например, 24 октября в Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева на Керамическом проезде, дом 59, открылся "гараж мечты". Школьники попробуют себя в роли автомехаников: им предложат разобрать и снова собрать двигатель, освоить азы сварки, диагностики автомобилей и шиномонтажа. Гости также увидят выставку тюнингованных машин и дрифт-заезд.

Медицинский колледж № 7 на улице Николоямской, дом 33, строение 1, предложит ребятам примерить роли медицинских сестер и братьев, а также лаборантов. Участники научатся обрабатывать раны на тренажере, проводить сердечно-легочную реанимацию на манекене и делать инъекции. На викторине они попробуют определить заболевания по симптомам и медицинским снимкам, смогут пройти профориентационное тестирование и пообщаться с работодателями.

Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 на улице 1-я Мясниковская, дом 16, превратили в "ИТ-космохаб-2054". Командам дадут два часа, чтобы пройти шесть тематических зон, посвященных компьютерным сетям, программированию, кибербезопасности и беспилотным системам, а завершится программа имитацией запуска ракеты.

Колледж информационных технологий "ИТ. Москва" в этот день проводит мероприятия на трех площадках. В центре программирования и кибербезопасности на улице Академика Миллионщикова, дом 20, школьники напишут программный код и создадут комикс с помощью нейросетей.

В центре городских технологий на улице Судостроительная, дом 48, гости познакомятся с компьютерными сетями и трехмерным моделированием. В центре "ИТ. Бирюлево" в Харьковском проезде, дом 5а, ребята попробуют себя в разработке программ, защите цифровых систем и проектировании интерфейсов. За один день они пройдут путь от идеи до работающего прототипа и узнают, чем занимаются программисты, специалисты по искусственному интеллекту и цифровые дизайнеры.

Колледж предпринимательства № 11 на улице Смольная, дом 10а, познакомит юных горожан с творческими профессиями через традиционные народные промыслы. Участники создадут собственный графический знак, орнамент, кулон или брелок, а также запишут короткую звуковую заставку.

В финансовом колледже № 35 на улице Липецкая, дом 2, корпус 13, ребята попробуют заработать деньги, пройти собеседование и проверить свою финансовую грамотность. В программе – игра в виртуальной реальности, фотосессия с использованием искусственного интеллекта и общение с цифровым предсказателем. В завершение дня студенты и выпускники колледжа расскажут о своих профессиях и поделятся историями успеха.

В Московском государственном образовательном комплексе на Волоколамском шоссе, дом 112, корпус 3, школьники узнают, как работают фармацевты, проверят качество воды и продуктов, познакомятся с основами химии и робототехники и изготовят сувенир из композитных материалов.

Кроме того, 25 октября Московский образовательный комплекс "Запад" на улице Бобруйская, дом 23, познакомит гостей с профессиями индустрии гостеприимства. Школьников ждут бармен-шоу и выступление диджея. На кулинарных мастер-классах они научатся фигурно нарезать фрукты, приготовят пасту из сублимированной малины, икру из клубничного варенья и коктейль с использованием сухого льда. Кроме того, ребята освоят альтернативные способы заваривания кофе и испекут колобок.

На этой же площадке участники составят экскурсионный маршрут по Москве и научатся сервировать стол. В пространстве индустрии красоты они попробуют сделать дневной макияж, стойкие локоны и скраб ручной работы.

В Московском государственном образовательном комплексе на Волгоградском проспекте, дом 42, корпус 5, 26 октября пройдет фестиваль промышленных профессий. Для школьников подготовят два маршрута, которые познакомят их с основными этапами машиностроительного производства – от создания заготовки до проверки качества полученной детали.

Участники попробуют раскроить материал на ленточнопильном станке, проверить точность деталей в измерительной лаборатории, выполнить чертеж, испытать робота на автоматизированном складе и пройти лабиринт на фрезерном станке.

Московский педагогический колледж на улице Федора Полетаева, дом 2, корпус 4, проведет семейный фестиваль, посвященный выбору педагогической профессии. Школьники познакомятся со всеми направлениями подготовки и попробуют себя в разных специальностях – от учителя начальных классов до специалиста по дошкольному образованию. Вместо обычных презентаций для ребят организуют практические занятия, которые помогут лучше понять особенности работы педагогов.

В Московском образовательном комплексе "Запад" на улице Кастанаевская, дом 28, 27 октября пройдет день индустрии красоты с участием профильных колледжей. Школьники узнают, как создают косметические средства, подбирают макияж и формируют индивидуальный стиль. На мастер-классах они изготовят собственную косметику и украшения для волос, а также протестируют товары для индустрии красоты.

Ранее сообщалось, что более 31 тысячи старшеклассников более чем 350 московских школ пройдут подготовку в городских колледжах и освоят восемь профессий. Почти 40 столичных колледжей – от технологических до медицинских – стали участниками подготовки в 2026 году. Благодаря такому подходу школьники могут проверить профессиональный выбор на практике еще до поступления в вуз.

