Суд арестовал водителя, сбившего насмерть 9-летнюю девочку на трассе в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "Следком Хабаровского края и ЕАО"

Хабаровский районный суд отправил под стражу 44-летнего местного жителя, обвиняемого в смертельном наезде на ребенка, сообщили в прокуратуре региона.

Мужчине вменяют статью "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мера пресечения избрана на два месяца.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в районе 11-го километра федеральной автодороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Водитель ехал со стороны Хабаровска и сбил девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Ребенок направлялся в школу вместе со старшей сестрой.

От полученных травм девочка скончалась до приезда скорой помощи. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако спустя несколько часов его задержали. По имеющимся сведениям, в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее два человека погибли в ДТП на 38-м километре автодороги Москва – Касимов, один человек пострадал. По предварительной информации, водитель "Лады" столкнулся с мотоциклом во время поворота. В итоге погибли мотоциклист и пассажир легковушки.

