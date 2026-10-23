23 октября, 14:06Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
По словам мэра, в данный момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее стало известно, что в ночь на 23 октября в сторону столичного региона летело 155 вражеских дронов. Силы ПВО уничтожили большую часть из них на дальних рубежах, а на подлете к столице ликвидировали пять дронов.
Позже мэр рассказал об уничтожении еще четырех дронов. Кроме того, ликвидировали еще два беспилотника, летевших на Москву. Всего над столицей уничтожили 13 БПЛА.
В связи с атакой дронов во всех аэропортах Москвы введены временные ограничения. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не принимают и не отправляют самолеты.