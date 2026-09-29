Джазового саксофониста Алексея Козлова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народного артиста России, джазового саксофониста и композитора Алексея Козлова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Музыкант покоится на 35-м участке кладбища. Рядом находятся могилы почетного председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова и заслуженного юриста России, судьи Верховного суда Геннадия Жилина.

Проститься с Козловым пришли народный артист России Игорь Бутман, актер Леонид Ярмольник, музыкальный продюсер Игорь Сандлер, композитор Игорь Бриль, бас-гитарист Сергей Слободин и другие. Всего – больше 100 человек.

Козлов умер 25 сентября после непродолжительной болезни. Ему было 90 лет.

Артист родился 13 октября 1935 года в Москве. В подростковом возрасте он начал интересоваться джазом, а его профессиональная карьера джазмена началась в 1950-х, когда он стал выступать в качестве пианиста на подпольных концертах. С 1957 года Козлов стал играть на саксофоне.

В 1973 году музыкант создал "Арсенал" – первый в СССР джаз-роковый коллектив. В 1995 году ансамбль получил премию "Овация" и выступил в нью-йоркском Карнеги-холле.

Исполнитель нередко экспериментировал с жанрами: от джаза и прогрессив-рока до хип-хопа и электроники. Помимо этого, он писал книги и саундтреки к фильмам, а также вел телепередачи "Импровизация на тему" и "Весь этот джаз".

Осенью 2012 года в Москве открылся Клуб Алексея Козлова, ставший крупнейшим джазовым пространством Европы. В день прощания с артистом все выступления в клубе отменили.

