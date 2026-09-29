Рецидивист попытался украсть детскую смесь из магазина в Подмосковье сразу после суда

Фото: MAX/"Росгвардия. Московская область"

В Мытищах задержали мужчину, который пытался вынести из магазина детскую смесь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления Росгвардии.

Инцидент произошел в сетевом магазине в Шараповском проезде. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что посетитель взял со стеллажа четыре банки детской смеси, сложил их в пакет и прошел мимо кассы, не оплатив их. Правоохранители задержали мужчину на выходе из гипермаркета.

Выяснилось, что 26-летний приезжий имеет несколько судимостей за имущественные преступления. Ранее утром того же дня у него состоялся суд за аналогичное деяние. Покинув здание суда, он вновь отправился на кражу. Задержанный признался, что рассчитывал выручить деньги от продажи похищенного.

Сумма ущерба могла составить около 10 тысяч рублей. Для разбирательства подозреваемого передали полиции.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, который ночью незаконно проник в закрытый супермаркет в Ленинском городском округе Подмосковья. Выяснилось, что нетрезвый мужчина выпил бутылку алкоголя, взял со стеллажей шесть бутылок молока и пошел к выходу с похищенным товаром. Стражи порядка задержали его на улице рядом с торговым объектом.

