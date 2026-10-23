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23 октября, 14:08

Шоу-бизнес

Прокуратура Белоруссии предложила проверить клип Крида на реабилитацию нацизма

Фото: 123RF.com/dazhetak

Генеральная прокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету республики изучить видеоклип российского певца Егора Крида на предмет возможного разжигания социальной вражды и реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудники Генпрокуратуры обнаружили ролик, в котором исполнитель появился в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма "Иди и смотри". В ведомстве отметили, что персонажу добавили татуировку и пирсинг, а также надпись "Маркировка дистанции".

"Генеральная прокуратура предложила Следственному комитету исследовать изложенные обстоятельства на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что демонстрация клипа вызвала широкий общественный резонанс и получила негативную оценку в социальных сетях и мессенджерах.

Крид появился в лонгсливе с постером фильма Элема Климова "Иди и смотри" в своем новом клипе на песню "Милый ублюдок". Сообщалось, что "Мосфильм" не выдавал разрешения на использование постера для дизайна лонгслива. Киностудия обсуждает возможные меры в отношении магазина КМ20, выпустившего вещь.

Лонгслив стоимостью около 38 тысяч рублей создали в сотрудничестве КМ20 и американского бренда Marking Distance. На принте изображен главный герой фильма Флера Гайшун, которому добавили татуировки и пирсинг, а также надпись "Маркировка дистанции". Поверх изображения горящей деревни разместили адрес магазина.

В соцсетях пользователи обвинили Крида в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны, поскольку "Иди и смотри", снятый по мотивам "Хатынской повести" Алеся Адамовича, показывает зверства нацистских карателей в Белоруссии, а его 16-летний герой переживает убийство семьи и шокирующие издевательства. После скандала бренд удалил публикацию с участием певца.

Теперь Криду может грозить до 5 лет колонии по статье о реабилитации нацизма. По его словам, также предусмотрен штраф в 2 миллиона рублей или лишение свободы с запретом на блогинг.

Крид извинился перед теми, кого задело использование принта, и заявил, что не знал о фильме. Он назвал лонгслив обычной дизайнерской вещью и подчеркнул, что не вкладывал в образ политического или исторического посыла. Певец также заявил, что память о Великой Отечественной войне для него священна, а принт в клипе уже замазали.

Егора Крида обвинили в реабилитации нацизма из-за кофты с постером фильма "Иди и смотри"

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