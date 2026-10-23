23 октября, 16:38Шоу-бизнес
Суд привлек ФК "Зенит" к судебной тяжбе о возврате денег за билеты на концерт Канье Уэста
Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas
Мировой судья в Москве привлек футбольный клуб "Зенит" в качестве третьего лица к судебному разбирательству о возврате средств за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
"Ходатайство ответчика удовлетворить. Привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, АО "ФК Зенит", – сказала судья Инна Сибирцева, рассматривающая дело.
Соответствующее решение было принято по ходатайству ответчика. Детали исковых требований не уточнялись.
Концерты Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако площадка опровергла заключение договора на проведение мероприятий и указала, что не может принять музыканта.
Отмену его выступлений подтвердило американское агентство Access Opera, которое является партнером концертного тура рэпера. Мероприятия могли не состояться из-за несогласования с городскими властями.
СМИ также писали, что судебные приставы арестовали средства Say Agency, которое занималось организацией концерта, в пределах 115,5 тысячи рублей. Исполнительное производство было возбуждено по исполнительному листу.
Позже глава Say Agency Анна Субчева заявляла, что возврат средств тем, кто купил билеты, должен был начаться с 12 октября. Однако в этот день люди не смогли вернуть деньги. Спустя время в организации снова заверили, что намерены вернуть все суммы, которые были выплачены за билеты.
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