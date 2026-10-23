Юрист Шайдуллина: сотрудника могут вызвать на работу в праздник для ликвидации аварии

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Необходимость устранить последствия производственной аварии или катастрофы может стать причиной для вызова сотрудника на работу 4 ноября даже без его согласия. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она напомнила, что по общему правилу привлечь к труду в праздничный день работника можно, только если он согласился на это в письменной форме.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Исключение составляют случаи, перечисленные в статье 113 ТК РФ. Согласно ей, сотрудник обязан прибыть на работу, например, если нужна помощь в предотвращении или устранении последствий производственной аварии, катастрофы. Плюс когда его труд поможет избежать возникновения несчастного случая или уничтожения или порчи имущества работодателя.

Полный запрет на работу в выходные дни действует только в отношении беременных и несовершеннолетних. Их привлечь к труду в праздник не могут, даже если они не против, добавила Шайдуллина.

"При этом следует помнить, что труд в праздничный день может быть выгоден, потому как по закону оплачивается не менее чем в двойном размере. Правда, если работник выйдет на службу не на полный день, то повышенную оплату получит лишь за фактически отработанные часы", – подчеркнула эксперт.



Кроме того, у отработавшего в праздничный день даже несколько часов есть право взять неоплачиваемый отгул на любой день в течение года, но по согласованию с работодателем. Только в этом случае он получит зарплату за труд в выходной в одинарном размере, подчеркнула Шайдуллина.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева напомнила, что все положенные работнику отгулы важно использовать в течение года, в противном случае они сгорят. Однако при увольнении работодатель обязан будет выплатить за них денежную компенсацию.