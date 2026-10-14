Юрист Шайдуллина: работодателю грозит до 3 лет тюрьмы за задержку зарплаты

14 октября, 13:02Общество
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Штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет может грозить работодателю, который задерживает сотрудникам зарплату. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.
Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на главу Роструда Михаила Иванкова, что задержки зарплаты чаще всего происходят в торговле и в сфере услуг. Шайдуллина напомнила, что, если работодатель опоздал даже на один день, не перечислил работнику деньги в дату, зафиксированную в договоре, это уже считается нарушением.
Кроме того, согласно статье о материальной ответственности работодателя за задержку выплаты заработной платы (236 ТК РФ), работодатель обязан будет выплатить сотрудникам компенсацию в размере не менее 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы долга за каждый день.
"Если сроки выплат нарушены более чем на 15 дней, сотрудник вправе написать заявление о приостановке трудовой деятельности и перестать выходить на работу. При этом за ним будет сохраняться средний заработок", – отметила юрист.
Но к работе необходимо будет вернуться не позднее следующего рабочего дня после того, как от работодателя поступит письменное уведомление о готовности выплатить долг, добавила эксперт.
В итоге работодателя могут привлечь к ответственности по статье о невыплате зарплаты (145.1 УК РФ), которая предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до 3 лет, заключила Шайдуллина.
Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что работника могут лишить премии из-за проблем с дисциплиной. Например, если он опаздывает на работу, ломает какую-либо офисную технику, не соблюдает правила охраны труда. Однако для этого в локальном нормативном акте должно быть прописано, что надбавка зависит от отсутствия дисциплинарных взысканий.