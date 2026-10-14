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14 октября, 13:02

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Юрист Шайдуллина: работодателю грозит до 3 лет тюрьмы за задержку зарплаты

Юрист рассказала, что грозит работодателю за задержку зарплаты

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет может грозить работодателю, который задерживает сотрудникам зарплату. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на главу Роструда Михаила Иванкова, что задержки зарплаты чаще всего происходят в торговле и в сфере услуг. Шайдуллина напомнила, что, если работодатель опоздал даже на один день, не перечислил работнику деньги в дату, зафиксированную в договоре, это уже считается нарушением.

За это могут привлечь к ответственности по пункту 6 статьи о нарушении трудового законодательства (5.27 КоАП РФ). Для юридического лица штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. При этом заплатить его придется отдельно за каждого сотрудника, который не получил зарплату вовремя.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

Кроме того, согласно статье о материальной ответственности работодателя за задержку выплаты заработной платы (236 ТК РФ), работодатель обязан будет выплатить сотрудникам компенсацию в размере не менее 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы долга за каждый день.

"Если сроки выплат нарушены более чем на 15 дней, сотрудник вправе написать заявление о приостановке трудовой деятельности и перестать выходить на работу. При этом за ним будет сохраняться средний заработок", – отметила юрист.

Но к работе необходимо будет вернуться не позднее следующего рабочего дня после того, как от работодателя поступит письменное уведомление о готовности выплатить долг, добавила эксперт.

При любых нарушениях, касающихся заработной платы, сотрудники могут жаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. В случае же когда средства не перечисляют свыше 2 месяцев, есть смысл обращаться в Следственный комитет, потому что такое уже переходит в разряд уголовных дел.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

В итоге работодателя могут привлечь к ответственности по статье о невыплате зарплаты (145.1 УК РФ), которая предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до 3 лет, заключила Шайдуллина.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что работника могут лишить премии из-за проблем с дисциплиной. Например, если он опаздывает на работу, ломает какую-либо офисную технику, не соблюдает правила охраны труда. Однако для этого в локальном нормативном акте должно быть прописано, что надбавка зависит от отсутствия дисциплинарных взысканий.

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