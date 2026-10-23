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23 октября, 16:00

Транспорт

Почти 40 км кабельных линий обновили в метро Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С начала 2026 года в Московском метрополитене обновили почти 40 километров кабельных линий и более 17,7 тысячи светильников. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"В Московском метрополитене действуют одни из самых строгих в мире требований к содержанию инфраструктуры. Для их соблюдения специалисты ежедневно контролируют состояние оборудования и своевременно проводят необходимые работы", – напомнил он.

По словам Ликсутова, новые кабельные линии повышают надежность электроснабжения поездов, эскалаторов, вентиляции и других систем метро. Обновление освещения делает станции светлее, а использование светодиодных элементов позволяет сокращать потребление электроэнергии.

В департаменте добавили, что с начала 2026 года специалисты обновили более 3,4 тысячи шпал, 65 комплектов стрелочных переводов, которые позволяют поездам переходить с одного пути на другой, больше 14 километров путей и около 30 тысяч ламп.

С начала 2026 года в столичном метро привели в порядок 228 эскалаторов, а до конца года планируется отремонтировать еще 17. Специалисты осматривают редукторные валы, тяговые цепи, направляющие, ступени и бегунки. При износе детали заменяют, дополнительно настраивают тормозные системы и поручни.

Новый этап работ начался на строительстве станции метро "Остров Мечты"

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