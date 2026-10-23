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23 октября, 15:27

Мэр Москвы

Собянин: в Москве строятся и проектируются 11 школ будущего

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве строят и проектируют 11 школ будущего с современными пространствами для учебы, творчества и занятий спортом. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Всего в городе планируют создать 15 таких образовательных учреждений в рамках программы "Моя школа". Новые здания предназначены для школ, которые невозможно реконструировать в соответствии с современными стандартами. В них оборудуют научно-лабораторные, спортивно-оздоровительные и творческо-проектные центры, чтобы ученики могли выбирать направления занятий в зависимости от своих интересов.

Одну из школ будущего возводят на улице Климашкина в Пресненском районе по Адресной инвестиционной программе Москвы. Здание площадью 13 тысяч квадратных метров рассчитано на 675 учеников с первого по 11-й класс. Сейчас строители возводят конструкции второго этажа, завершить работы планируют к сентябрю следующего года.

В школе оборудуют лабораторно-исследовательский комплекс для практических занятий по естественным наукам, мастерские по обработке дерева и металла, изобразительному искусству и музыке, а также кабинет кулинарии и домоводства.

Помимо этого, в здании предусмотрены медиатека, зоны отдыха, два спортивных зала, медицинские кабинеты и многофункциональное пространство для конференций и других мероприятий.

Школу построят по индивидуальному проекту в футуристическом стиле. Боковые фасады украсят декоративными элементами в форме лепестков, которые будут подсвечивать гобо-проекторы, создавая в темное время суток эффект светящихся цветов. На прилегающей территории обустроят велостоянку и дорожки, установят малые архитектурные формы и арт-объекты, высадят деревья и кустарники.

Вместе с тем в Таганском районе ведется проектирование двух школ будущего на 2,8 тысячи учащихся. Главным архитектурным акцентом зданий станут многофункциональные многосветные пространства округлой формы, суммарно рассчитанные почти на тысячу мест.

Ранее глава столичного комплекса градостроительной политики Владимир Ефимов отмечал, что задача города – не просто возводить жилые кварталы, а сразу создавать вокруг них полноценную среду для жизни, поэтому в каждом районе вместе с новыми домами появляются школы, детские сады и образовательные комплексы.

Только в Западном административном округе Москвы в активной стадии строительства находятся 20 образовательных объектов.

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