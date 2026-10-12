На западе Москвы появятся 20 школ и детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Западном административном округе Москвы в активной стадии строительства находятся 20 образовательных объектов – школ и детских садов. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Задача города – не просто возводить жилые кварталы, а сразу создавать вокруг них полноценную среду для жизни", – цитирует его пресс-служба комплекса.

По словам Ефимова, в каждом районе вместе с новыми домами появляются школы, детские сады и образовательные комплексы. Возведение ведется за счет городского бюджета и частных инвестиций.

Город получит дополнительно 2,3 тысячи мест для дошкольников и более 10 тысяч мест для школьников. Одним из уже готовых объектов стала школа на 1 200 мест в районе Солнцево, построенная по адресу улица Юлиана Семенова, дом 8А. Здание возвели по индивидуальному проекту рядом с жилым кварталом.

Четырехэтажная школа занимает площадь 24,6 тысячи квадратных метров и обеспечена собственной благоустроенной территорией. Внутри оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, робокласс, медиатека, хореографический и спортивные залы.

Рядом со зданием появились площадки для подвижных игр и общефизической подготовки, а также место для проведения мероприятий. Кроме того, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

"Развитие жилых кварталов и уже сформировавшихся районов невозможно без возведения новых школ и детских садов", – заявил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он уточнил, что работы на 20 площадках идут под контролем инспекторов ведомства: на каждом этапе проводятся выездные проверки, всего организовано свыше 70 мероприятий.

Например, школа на улице Юлиана Семенова была построена менее чем за три года. На объекте прошло 12 контрольно-надзорных мероприятий, а по итогам заключительного из них было оформлено заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации, после чего выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Таганском районе ведется проектирование двух школ будущего на 2,8 тысячи учащихся. Главным архитектурным акцентом зданий станут многофункциональные многосветные пространства округлой формы, суммарно рассчитанные почти на тысячу мест.