Собянин сообщил об уничтожении уже 22 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака трех вражеских беспилотников, летевших на Москву в пятницу, 23 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В ночь на 23-е число началась атака вражеских БПЛА – в сторону столичного региона летело 155 беспилотников, большую часть сбили на дальних рубежах.

На фоне продолжающихся атак БПЛА на Москву в столичных аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах столицы. Меры коснулись аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

При этом в аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу. В авиагавани добавили, что пассажирам необходимо проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия. Службы аэропорта оказывают содействие гражданам при перемещении в безопасные места и информировании по текущей ситуации.

В связи с ограничениями в аэропортах авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" вынужденно корректируют расписание. В частности, они переносят время вылета и отменяют некоторые рейсы. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы. Вылеты возобновятся после снятия ограничений.