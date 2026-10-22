Силы ПВО за день сбили 49 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО в течение дня сбили 49 украинских беспилотников. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Дроны ликвидировали над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей. БПЛА также сбили над Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее средства ПВО уничтожили прошлой ночью 70 украинских беспилотников над территорией Тульской области. В результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получили несколько частных домов в Заокском районе и Туле.

Прошлой ночью Липецкая область тоже подверглась массированной атаке БПЛА. Всего над регионом сбили около 20 БПЛА. Пострадал один человек, его доставили в больницу.

Кроме того, повреждения получили жилые дома и поликлиника на улице Меркулова. В медучреждении позднее обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника. Для пострадавших от ударов украинских дронов в администрации Липецка начала работу горячая линия. Граждане могут обратиться туда по телефону 8 (4742) 23-03-52.