"Аэрофлот" и "Россия" корректируют расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" вынужденно корректируют расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы. Об этом сообщили авиаперевозчики в телеграм-каналах.

В "Аэрофлоте" отметили, что в связи с действием временных ограничений в аэропортах столицы авиакомпания вынуждена переносить время вылета и отменять некоторые рейсы. Часть рейсов направили на запасные аэродромы. Полеты возобновятся после снятия ограничений.

Аналогичная ситуация коснулась "России". Там подтвердили, что изменения в расписании связаны в том числе с ограничениями в аэропортах и других российских регионов.

Меры введены на фоне продолжающихся попыток БПЛА атаковать Москву. В ночь на 23 октября началась атака вражеских БПЛА – в сторону столичного региона летело 155 беспилотников, большую часть сбили на дальних рубежах.

Позднее стало известно о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах столицы. Меры коснулись аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Также в аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу. В авиагавани отметили, что пассажирам необходимо проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия. Службы аэропорта оказывают содействие гражданам при перемещении в безопасные места и информировании по текущей ситуации.