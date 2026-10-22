Защита Егора Крида не располагает данными об обращении "Мосфильма" с претензией

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Защита певца Егора Крида не располагает информацией о том, что "Мосфильм" обратился с претензией. Об этом сообщил РИА Новости адвокат исполнителя Владислав Подшибякин.

"В настоящее время у нас нет данных, чтобы "Мосфильм" обращался с претензией", – сказал Подшибякин.

Комментировать инцидент с лонгсливом адвокат не стал. По его словам, правовой предмет для обсуждения в этой ситуации отсутствует.

Крид появился в лонгсливе с постером фильма Элема Климова "Иди и смотри" в своем новом клипе на песню "Милый ублюдок". В соцсетях пользователи обвинили исполнителя в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны: критики сочли недопустимым превращать образ из фильма о массовых убийствах мирных жителей в модный принт. После того как разгорелся скандал, бренд удалил публикацию с участием Крида.

По словам представителя "Мосфильма" Евгения Долгих, киностудия не давала разрешения на использование постера. Исходный образ изменился: герою добавили татуировки и пирсинг, на одежду нанесли надпись "Маркировка дистанции". Также поверх изображения горящей деревни разместили адрес магазина.

Отмечалось, что "Мосфильм" обсуждает возможные меры в отношении столичного магазина КМ20, выпустившего эту вещь стоимостью 38 тысяч рублей.

Сам музыкант извинился перед всеми, кого задело случившееся. Певец признался, что не знал о существовании такого фильма, и для него это была "просто купленная дизайнерская вещь в магазине".

Также исполнитель отметил, что память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди, для него священна. Это история, к которой он всегда будет относиться с уважением.

Однако теперь Криду может грозить до 5 лет колонии по статье о реабилитации нацизма. Также возможно наказание в виде штрафа в 2 миллиона рублей или лишение свободы с запретом на блогинг.