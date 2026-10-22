Егора Крида обвинили в глумлении над памятью жертв немецкой оккупации

Певец Егор Крид презентовал клип на новый трек и обрушил на себя негодование пользователей Сети. Исполнитель предстал в лонгсливе с героем советской военной драмы "Иди и смотри", которому дорисовали пирсинг и татуировки. В итоге музыканта обвинили в глумлении над исторической памятью и жертвами оккупации в Белоруссии. Подробности – в материале Москвы 24.

"Полное днище"

Певец Егор Крид представил клип на новую песню "Милый ублюдок", однако столкнулся в соцсетях с волной хейта. Помимо того, что не все оценили художественную ценность трека и видеоряда, пользователи еще и обратили внимание на необычный лонгслив звезды.

Вещь была создана концепт-стором KM20 Ольги Карпуть совместно с американским брендом одежды Marking Distance. На изделии изображено лицо главного героя советской военной драмы "Иди и смотри". При этом персонажу добавили яркие цвета и надпись "Маркировка дистанции", дорисовали пирсинг и татуировки, а поверх изображения сожженной фашистами деревни написали адрес магазина.

Комментаторы обратили внимание на содержание фильма. Лента режиссера Элема Климова вышла в 1985-м, действие развернулось на территории Белорусской ССР в 1943-м. В центре повествования – подросток, который стал свидетелем зверств нацистов, и из-за тяжести увиденного за несколько дней превратился в поседевшего старика.

В итоге пользователи обвинили Крида как минимум в легкомыслии, как максимум – в глумлении над памятью жертв немецкой оккупации.

"Вы фильм, по которому сделали принт, видели хоть? Полное днище", "водолазку извинительную у этого же бренда брать будете?", "что страшнее, не знаю: то, что все люди, начиная с дизайнера этого принта на одежде Крида, заканчивая всей съемочной группой, костюмерами и самим "артистом", не знали, что там изображено, или все-таки знали и все равно выпустили это?", "лонгслив с фильмом про зверства нацистов здесь совершенно не уместен. Была бы хоть песня посвящена жертвам трагедии, но тут еще и очередная бессмысленная мурня", "отличный прикид, чтобы плюнуть на историю гибели людей", "дно пробито, Егорка", "образ главного героя, подростка, который проходит через ужас и утрату, у многих воспринимается как символ жертв войны. Превращение этого образа в "стильный" элемент – это обесценивание трагедии", – высказались в комментариях на странице Егора.

Пользователи отметили, что к создателям лонгслива "тоже много вопросов", а также посоветовали Криду извиниться перед аудиторией и все же посмотреть ленту.

Через несколько часов после первой волны резонанса принт на лонгсливе был заблюрен в клипе на YouTube, а из соцсетей исполнителя были удалены фрагменты видеоролика. Сам Егор вышел на связь с подписчиками в личном блоге и написал, что "никого не хотел обидеть".





Егор Крид певец Фильм "Иди и смотри" не смотрел и не слышал о нем, поэтому никак не мог знать, что изображение на одежде отсылает к его постеру. Для меня это была просто купленная дизайнерская вещь. <...> Никакого политического или исторического посыла я в этот образ не вкладывал, просто надел белый лонг на клип.

Крид также извинился перед всеми, кого задел, и пообещал "гуглить каждое изображение на каждой купленной вещи".

"Память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди, для меня священна. Это наша общая история, к которой я всегда буду относиться с уважением", – добавил исполнитель.

При этом основательница бренда KM20 Ольга Карпуть отказалась разговаривать с телеграм-каналом Mash, однако спорное изделие стоимостью более 38 тысяч рублей было снято с продажи на сайте магазина.

"Он просто не знал, что надел"

Фото: кадр из фильма "Иди и смотри"; режиссер – Элем Климов; производство – Беларусьфильм, Мосфильм

Тем временем у киностудии "Мосфильм", которая совместно с компанией "Беларусьфильм" занималась производством фильма "Иди и смотри", действительно возникли вопросы к бренду. Представитель "Мосфильма" Евгений Долгих рассказал, что студия не давала разрешения на использование постера военной драмы на лонгсливе, более того – производители изделия даже не обращались к ним.

Он также уточнил, что у "Мосфильма" есть опыт сотрудничества с известными брендами, но с использованием изображений исключительно из комедийных фильмов, военные картины для таких целей не предоставляют. Причем иллюстрации не должны быть переработаны.

Теперь руководство обсуждает возможные меры в отношении концепт-стора, выпустившего изделие.

В свою очередь, адвокат Владимир Шелупахин объяснил, что Егору Криду может грозить до 5 лет колонии по статье о реабилитации нацизма или штраф в размере 2 миллионов рублей. Эксперт пояснил, что понадобится искусствоведческая экспертиза. Если она установит, что изображение горящей деревни на постере относится к символике ВОВ, к ответственности могут привлечь не только изготовителей лонгслива, но и певца, если он демонстрировал изображение умышленно.

Однако адвокат Александр Бенхин выразил мнение, что Криду не грозит уголовное преследование, потому что он просто мог не узнать изображение из военного фильма, сообщает News.ru.





Александр Бенхин адвокат Это не его мерч, он просто не знал, что надел. <...> Он мог не опознать изображение. Любая экспертиза докажет, что человек не смотрел фильм "Иди и смотри", не идентифицировал героя на принте, тем более в измененном виде. Если бы на одежде были красные звезды или фото орденов Великой Отечественной войны и он над этим бы издевался, то тогда ему можно было бы что-то вменить.

Однако, по мнению адвоката, певец может понести существенные репутационные потери.

"Это перебор"

Фото: кадр из фильма "Иди и смотри"; режиссер – Элем Климов; производство – Беларусьфильм, Мосфильм

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на появление лонгслива, отметив, что за подобным "креативом" стоит слаженная и поэтапная работа "по обнулению исторической памяти человечества".





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Это перебор и глумление над памятью всех погибших в годы Великой Отечественной Войны. Всем, кто смотрел сам фильм, это очевидно. Статью за реабилитацию нацизма никто не отменял. <...> Западные лидеры хотят удалить из сознания людей по всему миру память о том, как их деды сжигали людей в газовых камерах и расстреливали тысячами евреев, славян, представителей других национальностей. Они постоянно пытаются подвинуть грань того, "что такое хорошо и что такое плохо" в глазах подрастающего поколения.

Мизулина добавила, что целью этих действий является "замылить и скрыть одно из самых страшных преступлений в истории человечества".

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов выразил готовность показать военную драму Криду и авторам принта, сообщает News.ru.

"Я думаю, что Крид понятия не имеет о существовании фильмов о ВОВ. Если бы он понимал и знал, то никогда в жизни не надел лонгслив с исковерканным изображением героя картины "Иди и смотри". Больше вопросов к производителям шмоток, которые хайпуют на недопустимых вещах. Я за то, чтобы популяризировать различные важные темы для РФ. Но когда на героя трагического фильма наносят тату и делают из него модного чувака – это просто некрасиво", – высказался парламентарий.

Журналист Андрей Медведев также выразил мнение, что такие творческие решения и отсутствие какой-либо реакции на них расширяет границы дозволенного и формирует легкомысленное отношение к трагическим историческим событиям.

"Раз можно прикольно обыграть постер страшного и пронзительного фильма о войне сегодня, то почему завтра будет нельзя сделать еще что-то? Вообще, зачем серьезно воспринимать войну эту? Давно было же, уже надо как-то легче. И так оно работает всегда, окно шире, можно больше и больше. <...> Мы же не одобряем, когда кто-то пляшет на вечном огне или сосиски там жарит? Почему мы должны иные формы просто даже пренебрежения по отношению к подвигу русских людей в той войне не замечать?" – отметил журналист.

Актер, заслуженный артист Белоруссии Евгений Крыжановский, который снимался в фильме "Иди и смотри", в целом назвал в разговоре с журналистами недопустимым создание какой-либо атрибутики по мотивам трагических исторических событий.

"Это плевок в историю России, не только в партизанов и не только в события Великой Отечественной войны. В России много трагических, страшных минут в истории, так же как и много хорошего, но это не значит, что на всем нужно делать бренды. На хорошее делайте, на трагическое – ни в коем случае!" – высказался он.

К слову, авторами лонгслива оказались американские дизайнеры Лука Саббат и Джеймс Пирс, работающий под псевдонимом Loko, сообщил телеграм-канал SHOT. Причем оба являются друзьями рэпера Канье Уэста, известного своими антисемитскими высказываниями и выражением симпатии Адольфу Гитлеру. Саббат якобы посмотрел советский фильм о Великой Отечественной войне и решил создать принт по его мотивам. На презентации новинки в Москве присутствовал и сам Егор Крид.