Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для автопроизводителей РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпромторг России предложил перенести оплату утилизационного сбора для отечественных автопроизводителей за четвертый квартал 2026 года и первый – третий кварталы 2027 года на декабрь 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мера касается также крупнейших российских производителей прицепов, специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники.

В министерстве подчеркнули, что в условиях дорогих займов и необходимости обслуживать кредиты такая мера поможет предприятиям высвободить средства для инвестпрограмм, закупок комплектующих и выплаты зарплаты работникам. Также это необходимо для стабильной работы конвейеров и ритмичных поставок техники потребителям.

Ранее Минпромторг напомнил о плановом повышении утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2027 года. Ставки будут проиндексированы на 10–20% в зависимости от категории транспортных средств. Министерство отмечало, что поэтапное увеличение ставок направлено на создание предсказуемых условий для принятия инвестиционных решений, реализации совместных промышленных инициатив и стимулирования локализации производства в стране.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что Россия с помощью механизма утильсбора будет защищать собственный рынок от "лазеек" по ввозу зарубежных автомобилей через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). При этом повышение утильсбора в целом связано с защитой российского товаропроизводителя, отмечал Владимир Путин.

