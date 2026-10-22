Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 17:56

Экономика

Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для автопроизводителей РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпромторг России предложил перенести оплату утилизационного сбора для отечественных автопроизводителей за четвертый квартал 2026 года и первый – третий кварталы 2027 года на декабрь 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мера касается также крупнейших российских производителей прицепов, специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники.

В министерстве подчеркнули, что в условиях дорогих займов и необходимости обслуживать кредиты такая мера поможет предприятиям высвободить средства для инвестпрограмм, закупок комплектующих и выплаты зарплаты работникам. Также это необходимо для стабильной работы конвейеров и ритмичных поставок техники потребителям.

Ранее Минпромторг напомнил о плановом повышении утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2027 года. Ставки будут проиндексированы на 10–20% в зависимости от категории транспортных средств. Министерство отмечало, что поэтапное увеличение ставок направлено на создание предсказуемых условий для принятия инвестиционных решений, реализации совместных промышленных инициатив и стимулирования локализации производства в стране.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что Россия с помощью механизма утильсбора будет защищать собственный рынок от "лазеек" по ввозу зарубежных автомобилей через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). При этом повышение утильсбора в целом связано с защитой российского товаропроизводителя, отмечал Владимир Путин.

Читайте также


экономикаавто

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика