Фанаты Шакиры атаковали соцсети Жерара Пике после ее концерта в Киргизии

Певица Шакира поблагодарила в своих соцсетях жителей Киргизии за теплый прием: она выступила в Бишкеке 18 октября. Чем запомнилось шоу и почему после него фанаты атаковали соцсети экс-супруга звезды – в материале Москвы 24.

"Просто невероятная женщина"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/shakira

Певица Шакира вышла на связь в своих соцсетях после концерта в Бишкеке 18 октября. Это было ее первое выступление в Центральной Азии, оно прошло в рамках тура Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Во время шоу мировая звезда сменила 13 сценических образов и порадовала зрителей главными хитами, в числе которых Hips Don't Lie, Whenever, Wherever, She Wolf, La Tortura и Te Felicito, а также новыми треками.

Исполнительница выложила фото и видео и поблагодарила зрителей за теплый прием. На одном из снимков она предстала в традиционном киргизском головном уборе, который представляет собой теплую шапку с пушистой меховой опушкой.

"Я полюбила Киргизию и ее жителей, спасибо за потрясающее шоу!" – подписала кадры Шакира.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/shakira

Под публикацией певицы отметились зрители с концерта в Бишкеке.

"Увидеть вас своими глазами, находясь всего в нескольких метрах от вас, – это эмоции, которые невозможно передать словами!", "просто невероятная женщина", "с ее харизмой и красотой она завоевала сердца мужчин всей Центральной Азии", "вы по-настоящему вдохновляете всех женщин", "я не была на концерте, но ее энергетику чувствовала даже из дома", – написали поклонники певицы.

По данным СМИ, всего шоу в Бишкеке собрало поклонников певицы из 33 стран, в том числе из России.

"Ведут себя как дикарье"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/shakira

При этом во время концерта произошел казус. Певица спускалась к зрителям и активно взаимодействовала с публикой во время выступления. В Сети распространились видео, на которых она, исполняя трек, проходила по коридору из поклонников, успевая поздороваться с некоторыми, взять за руку и сфотографироваться.

Однако некоторые фанаты слишком настойчиво пытались коснуться и притянуть знаменитость к себе, в какой-то момент даже пришлось вмешаться охране. При этом сама Шакира спокойно отреагировала на инцидент, продолжила петь и общаться с аудиторией. Пользователи Сети раскритиковали подобное поведение зрителей на концертах.

"Испанский стыд", "воспитания ноль", "ведут на концертах люди себя, как дикарье. Она обычный человек, как и все. Ну, поет. Что так с ума-то сходить... Хватают, плачут, орут", "зачем хватать и кидаться на человека? Так невзначай и поранить можно", "неуважение к певице. Она же не вещь, чтобы ее так щупать и трогать. Она личность в первую очередь", "уважение должно быть к артистам", – высказались комментаторы.

Некоторые зрители высказали и критику в адрес певицы в соцсетях: по их мнению, шоу оказалось слишком коротким.

"Длился концерт всего 1,5 часа, из которых половина времени уходила на ее переодевашки", – рассказала одна из пользовательниц.

Однако другие отметили, что 49-летняя певица выложилась на полную, не просто исполнив треки, а зажигательно танцевав на протяжении всего шоу.

"Самый дорогой урок в жизни Пике"

Фото: Жерар Пике и Клара Чиа. Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/3gerardpique

Концерт имел неожиданный эффект для экс-возлюбленного Шакиры, футболиста Жерара Пике. Пара со скандалом рассталась в 2022-м после 12 лет совместной жизни. Причиной стали измены спортсмена, в частности, он закрутил роман с 23-летней студенткой Кларой Чиа, несмотря на наличие двух общих детей с Шакирой. После расставания певица выпустила песню, где сравнила себя с дорогими брендами, которые футболист променял на бюджетные аналоги.

После этого на Пике обрушился шквал хейта в соцсетях. Со временем волна утихла, однако выступление певицы в Бишкеке вновь спровоцировало травлю футболиста. Пользователи атаковали аккаунт Жерара в социальной сети и оставили под свежими публикациями комментарии на русском, киргизском и даже испанском, пристыдив его за измены певице.

"Потерял семью и такую женщину", "бывший Шакиры", "она – легенда, а ты – просто глава, которую она давно перевернула", "Пике на пике хейта", "Жерар Пике, локти кусай! Такая женщина – мечта миллионов", "ну держись, Пике", "Пике, твоя бывшая собрала стадион в Бишкеке, а ты собрал только хейт", "самый дорогой урок в жизни Пике: никогда не недооценивай женщину, которая умеет писать песни", – высказались пользователи.

К слову, Жерару не впервой читать подобные комментарии. Некрасивую историю с певицей ему припоминают в комментариях жители разных стран регулярно.

При этом колумбийская певица в июне спела на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, став первой и пока единственной, кто выступил на четырех мировых первенствах – в 2006-м, 2010-м, 2014-м и 2026-м. Пике за свою спортивную карьеру участвовал в трех чемпионатах мира по футболу в составе сборной Испании. Поклонники Шакиры отмечают, что и здесь счет уже не в пользу Жерара.