Кудрявцева пожаловалась, что не может вернуть билеты на отмененный концерт Канье Уэста

Октябрьские концерты рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге официально отменены. Об этом сообщило американское агентство, занимающееся организацией тура музыканта. Что делать тем, кто купил билеты на шоу, и состоится ли приезд артиста в будущем, расскажет Москва 24.

Договориться не удалось

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ye

Рэпер Канье Уэст не приедет с концертами в Санкт-Петербург 10 и 11 октября, сообщило американское агентство Access Opera, которое занимается организацией тура музыканта. В соцсетях компании также указано, что возврат билетов будет осуществляться через организатора в России – агентство Say Agency.

"Это будет последнее заявление по данному вопросу от Access Opera", – указано в публикации.

По данным СМИ, шоу не было согласовано с городскими властями и лично с губернатором Александром Бегловым. Помимо этого, против проведения концертов высказались представители силовых структур из-за нацистских высказываний артиста и демонстрации им запрещенной символики.

В МИД РФ также не поддержали идею проведения выступлений американского рэпера в России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Уэст не извинился за поддержку нацизма перед народами, живущими в РФ.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Когда я слышу, что он как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился. А к нам, чья страна потеряла 27 миллионов человек от как раз Гитлера, не надо извиняться?

Захарова также напомнила, что рэпер выпустил трек, посвященный Гитлеру, в канун годовщины Победы в мае 2025-го.

При этом ранее стало известно, что Канье может выступить в российской столице, предварительно, 10 июля 2027-го. Турецкая компания ILS Vision, которая ранее организовала концерт рэпера в Стамбуле, анонсировала на своем сайте три шоу Уэста, которые планирует провести в грядущем году: в Рио-де-Жанейро, в Москве и в Мюнхене.

"Концерт не может состояться"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/leratv

Октябрьские выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге были анонсированы еще 17 августа. Информация о проведении шоу американской звезды поступала от представителей концертного агентства Say Agency, а анонсы мероприятий появились в официальных аккаунтах площадки, на которой они должны были состояться, – "Газпром Арене", а также на сайте рэпера.

Многие поклонники скупили билеты на выступление Канье, стоимость которых варьировалась от 9 до 160 тысяч рублей. Однако под конец августа появились сообщения об отмене концертов.





сообщение в социальных сетях "Газпром Арены" "Газпром Арена" никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке.

Далее последовал ряд противоречивых публичных заявлений: представители Say Agency отмечали, что речь об окончательной отмене концертов пока не идет, они продолжают готовиться к приезду артиста. В свою очередь, "Газпром Арена" настаивала, что шоу не состоятся. Даже когда концерты Уэста в Санкт-Петербурге исчезли из расписания его тура на официальном сайте рэпера, в Say Agency объяснили это тонкой душевной организацией музыканта и его реакцией на "хаос" вокруг его выступлений в России.

На фоне неопределенности появились первые попытки сдать билеты на концерты Уэста. Были также зарегистрированы первые судебные иски к Say Agency с требованиями возврата средств за приобретенные ранее билеты.

Кроме того, покупатели стали обращаться в Роспотребнадзор, вследствие чего организаторам концертов Уэста в Санкт-Петербурге было вынесено предостережение. В свою очередь, Say Agency пообещало вернуть зрителям стоимость билетов в случае официальной отмены мероприятия.

Среди тех, кто приобрел проходки на концерты американской знаменитости, оказалась и телеведущая Лера Кудрявцева. Об этом она сообщила в своих соцсетях.





Лера Кудрявцева телеведущая У меня вопрос к самой себе. Я зачем покупала билет на Канье Уэста? Два билета стоимостью как крыло самолета. Вот зачем? Я вообще ни разу не фанат его. Это из серии "все берут, и я беру, все бегут, и я бегу".

Далее знаменитость опубликовала скриншот, на котором на ее попытку вернуть билет сайт выдал "возврат невозможен".

"Это серьезная близорукость"

Фото: AP Photo/Invision/Amy Harris

Новость о том, что одиозный рэпер едет в Россию с концертами, вызвала переполох в медийном пространстве. Многие выступили с резкой критикой предстоящих шоу из-за скандального поведения Канье, его антисемитских постов и высказываний. В частности, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил в соцсетях, что намерен добиться отмены концертов Уэста в России.

В свою очередь, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что "сама бы с удовольствием сходила" на концерт Канье, если бы была возможность. А продюсер Яна Рудковская отметила, что выступление Уэста в России станет "тектоническим сдвигом для всей концертной индустрии страны".

При этом режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что ничего не имеет против Уэста, но его выступление в пережившем блокаду городе считает унижением.





Никита Михалков режиссер, народный артист РСФСР В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 миллионов долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости это унижение, это оскорбление.

Михалков поставил под сомнение целесообразность проведения концерта музыканта с такой скандальной репутацией в городе с тяжелой и трагической историей.

"Не понимать, что еще живы, хоть и немного осталось этих людей, которые пережили блокаду, они не смогут прийти на Уэста, но он будет звучать в этом городе, и десятки тысяч людей будут ему аплодировать, это серьезная, ну я мягко скажу – близорукость", – подчеркнул кинодеятель.

По мнению режиссера, за подобными инициативами стоит "беспамятство", что является дорогой в никуда.

