Кудрявцева пожаловалась, что не может вернуть билеты на отмененный концерт Канье Уэста

Октябрьские концерты рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге официально отменены. Об этом сообщило американское агентство, занимающееся организацией тура музыканта. Что делать тем, кто купил билеты на шоу, и состоится ли приезд артиста в будущем, расскажет Москва 24.
Договориться не удалось
Рэпер Канье Уэст не приедет с концертами в Санкт-Петербург 10 и 11 октября, сообщило американское агентство Access Opera, которое занимается организацией тура музыканта. В соцсетях компании также указано, что возврат билетов будет осуществляться через организатора в России – агентство Say Agency.
"Это будет последнее заявление по данному вопросу от Access Opera", – указано в публикации.
По данным СМИ, шоу не было согласовано с городскими властями и лично с губернатором Александром Бегловым. Помимо этого, против проведения концертов высказались представители силовых структур из-за нацистских высказываний артиста и демонстрации им запрещенной символики.
В МИД РФ также не поддержали идею проведения выступлений американского рэпера в России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Уэст не извинился за поддержку нацизма перед народами, живущими в РФ.
Захарова также напомнила, что рэпер выпустил трек, посвященный Гитлеру, в канун годовщины Победы в мае 2025-го.
При этом ранее стало известно, что Канье может выступить в российской столице, предварительно, 10 июля 2027-го. Турецкая компания ILS Vision, которая ранее организовала концерт рэпера в Стамбуле, анонсировала на своем сайте три шоу Уэста, которые планирует провести в грядущем году: в Рио-де-Жанейро, в Москве и в Мюнхене.
"Концерт не может состояться"
Октябрьские выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге были анонсированы еще 17 августа. Информация о проведении шоу американской звезды поступала от представителей концертного агентства Say Agency, а анонсы мероприятий появились в официальных аккаунтах площадки, на которой они должны были состояться, – "Газпром Арене", а также на сайте рэпера.
Многие поклонники скупили билеты на выступление Канье, стоимость которых варьировалась от 9 до 160 тысяч рублей. Однако под конец августа появились сообщения об отмене концертов.
Далее последовал ряд противоречивых публичных заявлений: представители Say Agency отмечали, что речь об окончательной отмене концертов пока не идет, они продолжают готовиться к приезду артиста. В свою очередь, "Газпром Арена" настаивала, что шоу не состоятся. Даже когда концерты Уэста в Санкт-Петербурге исчезли из расписания его тура на официальном сайте рэпера, в Say Agency объяснили это тонкой душевной организацией музыканта и его реакцией на "хаос" вокруг его выступлений в России.
На фоне неопределенности появились первые попытки сдать билеты на концерты Уэста. Были также зарегистрированы первые судебные иски к Say Agency с требованиями возврата средств за приобретенные ранее билеты.
Кроме того, покупатели стали обращаться в Роспотребнадзор, вследствие чего организаторам концертов Уэста в Санкт-Петербурге было вынесено предостережение. В свою очередь, Say Agency пообещало вернуть зрителям стоимость билетов в случае официальной отмены мероприятия.
Среди тех, кто приобрел проходки на концерты американской знаменитости, оказалась и телеведущая Лера Кудрявцева. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Далее знаменитость опубликовала скриншот, на котором на ее попытку вернуть билет сайт выдал "возврат невозможен".
"Это серьезная близорукость"
Новость о том, что одиозный рэпер едет в Россию с концертами, вызвала переполох в медийном пространстве. Многие выступили с резкой критикой предстоящих шоу из-за скандального поведения Канье, его антисемитских постов и высказываний. В частности, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил в соцсетях, что намерен добиться отмены концертов Уэста в России.
В свою очередь, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что "сама бы с удовольствием сходила" на концерт Канье, если бы была возможность. А продюсер Яна Рудковская отметила, что выступление Уэста в России станет "тектоническим сдвигом для всей концертной индустрии страны".
При этом режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что ничего не имеет против Уэста, но его выступление в пережившем блокаду городе считает унижением.
Михалков поставил под сомнение целесообразность проведения концерта музыканта с такой скандальной репутацией в городе с тяжелой и трагической историей.
"Не понимать, что еще живы, хоть и немного осталось этих людей, которые пережили блокаду, они не смогут прийти на Уэста, но он будет звучать в этом городе, и десятки тысяч людей будут ему аплодировать, это серьезная, ну я мягко скажу – близорукость", – подчеркнул кинодеятель.
По мнению режиссера, за подобными инициативами стоит "беспамятство", что является дорогой в никуда.