Егор Крид раскрыл причины "оскуфившейся" внешности

Певец Егор Крид ответил хейтерам на критику своей внешности. Пользователи Сети обратили внимание, что на одном из недавних концертов он выглядел располневшим. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ничего себе соскуфился!"

Певец Егор Крид вновь привлек внимание общественности. В Сети завирусились фрагменты одного из его концертов, посмотрев которые пользователи обратили внимание на внешность 32-летнего исполнителя: по мнению некоторых, он резко изменился и даже набрал вес. Некоторые и вовсе отметили, что певец "оскуфел" и "перестал молодиться".

"Егорку-то уже не узнать", "жизнь помотала", "ничего себе соскуфился", "Егор на массе после отпуска", "переел парень во "все включено", с кем не бывает", "в 32 излишества уже не прощаются организмом", "все мы после лета немного Егорка", "после большого концерта расслабился", – высказались пользователи.

Исполнитель не стал обижаться на подобные комментарии, а с иронией отнесся к ситуации. В ответ он опубликовал снимок, созданный с помощью искусственного интеллекта, где предстал еще более полным.

"Чуть роллы похавал в Японии", – подписал кадр Егор.

При этом Крид не ограничился одной публикацией: позже он выложил снимки из спортзала.





Егор Крид певец Картина маслом: ночной зал и скуф на массе.

На этот раз подписчики поддержали знаменитость и оставили под постом массу комплиментов.

"Прайм", "ну, наш", "лучший", "поспорила бы насчет скуфа", "как же он хорош", "красавчик", – написали поклонники.

"Реального солд-аута не случилось"

Егор Крид не первый раз попадает в новостные заголовки в 2026 году. Ранее одним из поводов оказалось большое шоу в "Лужниках" 10 и 11 июля.

Предметом обсуждения стала концепция: многие поклонники заметили, что тематика концерта схожа с идеей шоу Вани Дмитриенко, который выступил в "Лужниках" 2 августа. Оба певца выбрали рыцарскую стилистику. При этом некоторые пользователи Сети обратили внимание, что Дмитриенко первым анонсировал свое шоу в средневековом стиле.

Ваня отметил, что "сложно отрицать реальное сходство", однако смысл у выступлений все равно разный. Дмитриенко добавил, что пытался связаться с Кридом, чтобы обсудить возникшую ситуацию, сгладить углы и даже предложить записать коллаборацию, чтобы публично показать отсутствие конфликта между ними. Однако, по словам Вани, коллега его проигнорировал.



Также журналист Ксения Собчак заявила в соцсетях, что на концерте Крида не было заявленного солд-аута. Она рассказала, что посетила шоу, но заметила пустые места в фан-зоне, разреженный VIP-сектор и свободные кресла на трибунах.

Журналист добавила, что накануне концерта организаторы убрали из продажи тысячи билетов и стали раздавать их школьникам и студентам. То есть поклонникам, являющимся целевой аудиторией исполнителя.





Ксения Собчак журналист, телеведущая Реального солд-аута не случилось. <...> Зачем жадничать и замахиваться на два дня, чтобы потом судорожно раздавать бесплатные проходки ради "нарисованной" толпы? Когда легко можно было собрать один честный стадион с реальным, красивым аншлагом.

При этом Собчак назвала Крида "очень талантливым исполнителем" и "большой звездой", а также отметила, что "отсутствие солд-аута не делает его плохим исполнителем".

Ранее Крид собирал "Лужники" в августе 2025 года. Тогда 31-летний Егор установил рекорд, став самым молодым исполнителем, сумевшим заполнить крупнейший стадион страны. Однако певец Ваня Дмитриенко 2 августа 2026-го побил его достижение, собрав эту арену в 20 лет.

"Это не шоу-представление"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/egorkreed

Концерты Крида становятся предметом обсуждений в том числе из-за своеобразного поведения певца. В частности, во время выступления в Краснодаре в марте 2026-го кумир молодежи прочитал зрителям целую лекцию. По его мнению, слушатели были недостаточно активны и слишком увлеклись съемкой происходящего на телефоны.





Егор Крид певец Это не шоу-представление. В противном случае еще раз обращаюсь ко всем: я лучше соберу 300 человек, которые будут со мной до потери пульса, потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем буду собирать солд-ауты. У нас еще есть время для того, чтобы все изменить.

Тогда соцсети заполонили пародии на этот фрагмент выступления, а многие выразили мнение, что не стоит поучать публику, которая заплатила за билеты. В то же время нашлись и те, кто выступил в защиту Крида.

Похожая ситуация произошла во время выступления Егора в Астрахани в апреле 2025-го. Исполнитель повернулся спиной к зрителям и стоял, пока толпа не начала хором извиняться. Это было реакцией звезды на то, что несколько посетителей стали симулировать недомогания, чтобы привлечь к себе внимание. Тогда знаменитость раскритиковали в соцсетях за "обидчивость".

