Сестру Вани Дмитриенко обвинили в использовании чужого вокала на его сольном концерте

В Сети разгорелся скандал после грандиозного сольного концерта Вани Дмитриенко в "Лужниках". На шоу музыкант в том числе спел дуэтом с сестрой Валерией, однако соавтор композиции, блогер Лина Ли, заявила, что со сцены звучал ее вокал. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мне нечего сказать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/leriikadd

Сольный концерт Вани Дмитриенко в "Лужниках" состоялся 2 августа и стал масштабным событием в шоу-бизнесе, вызвав различные реакции. 20-летний певец попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, которому удалось собрать 70 тысяч зрителей на сольном концерте. Предыдущий рекорд принадлежал Егору Криду: он собрал солдаут в "Лужниках" в августе 2025-го в возрасте 31 года.

Однако концерт Дмитриенко ознаменовался не только приятными новостями, но и скандалом, который позднее разгорелся в Сети. Причиной стало исполнение песни "Ты со мной": Ваня спел ее вместе с сестрой Валерией. Однако блогер Лина Ли, которая является соавтором трека и с которой Дмитриенко ранее его исполнял, заявила в своих соцсетях, что во время выступления звучала аудиодорожка с ее вокалом.





Лина Ли блогер, певица, автор песен На этом видео мой голос. Если вы хотите исполнить композицию "Ты со мной", наш дуэт, без меня – пожалуйста, пускай песня живет. Но вам не кажется правильным в таком случае убрать основную дорожку моего вокала?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)//lina.as.lee

Лина подчеркнула в подписи под видео, что не конфликтует с Ваней, однако сложившаяся ситуация бросила тень и на саму Валерию, на которую обрушились негативные комментарии в соцсетях.

"Я основной автор песни "Ты со мной" (наш фит основан на моей сольной песне "Все равно", а также я ее исполнитель). И я люблю наш дуэт всем сердцем! <...> И, конечно, не стоило подставлять Леру Дмитриенко. Она очень талантливая, это слышно по другим ее выступлениям", – добавила блогер и автор песен.

Она также привела комментарии в Сети, которые появились в адрес Валерии и Вани.

"Думаю, многие знают, чей это голос на самом деле, почему так сложно было позвать Лину?", "может, мне кажется, но голос же Лины?", "это, мягко говоря, некрасиво! Перепойте, перепишите дорожки. Зачем так поступать?", "а вы не хотите на Дмитриенко подать в суд за использование вашей песни, да еще и ваш голос использует!", "голоса Леры совсем не слышно за фанерой Лины", – написали пользователи.

Однако нашлись и те, кто вступился за брата и сестру Дмитриенко, выразив мнение, что никакого обмана не было.

"Я слушала много раз эту песню в вашем исполнении, но вчера это был не ваш голос", "я думаю, они пели вживую под плюс, и в Лужниках был лучше слышен голос сестры, но на записи голос Лины", "была вчера на концерте, и она (Лера) пела, там был живой вокал. Да, ваш голос не убрали из песни, но Ваня честно сразу сказал, что эта песня принадлежит вам и ему", "просто не убрали ваш бэк, а голос сестры Вани классно на него лег. Не надо вводить в заблуждение людей и говорить, что она не пела, а открывала рот под вашу фанеру", – высказалась другая часть аудитории.

Сама сестра Дмитриенко в разговоре с изданием Super опровергла то, что была использована чужая вокальная дорожка.

"Мне нечего сказать. Это неправда", – заявила Валерия.

"Снимаю шляпу, Ваня!"

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

На концерте Вани в "Лужниках" случился и еще один инцидент: в какой-то момент на сцене произошла потасовка между двумя скрипачами. Исполнитель стоял спиной к музыкантам и, казалось, даже не обратил внимания на драку. После концерта журналисты спросили у певца о причинах произошедшего. Сначала он показался искренне удивленным и переспросил, во время какой песни и кто подрался. Когда один из представителей прессы предположил, что это было запланированным элементом представления, Ваня с готовностью согласился.

"Да, это часть шоу! Хлеба и зрелищ! Вот зрелище было!" – заявил Дмитриенко.

В свою очередь, продюсер Леонид Дзюник назвал этот перформанс "фриковством", передает издание "Абзац".





Леонид Дзюник продюсер Если бы не эта драка, мало кто бы вообще вспомнил про то, что у Вани Дмитриенко был сольный концерт. <...> Ваня Дмитриенко пытался привлечь внимание хоть каким-то образом. <...> Никаких шикарных песен или масштабного шоу молодой артист предложить зрителям не может.

Однако продюсер Павел Рудченко выразил противоположное мнение о таланте Вани, сообщает News.ru.

"Собрать "Лужники" – это действительно нестандартный показатель. Его команда смогла грамотно выстроить стратегию развития, что привело к такому результату на главной площадке страны. Это подтверждает, что при правильном подходе и профессиональном менеджменте молодой артист может конкурировать с легендами эстрады", – отметил Рудченко.

Он также сравнил успехи Вани с достижениями других звезд отечественной сцены.

"Я бы сравнил успех Вани Дмитриенко с Юрием Шатуновым и Сергеем Жуковым из группы "Руки Вверх!". В этом возрасте им удалось достичь рекордных показателей по концертным сборам – что сейчас повторил Иван", – добавил продюсер.

Певца поддержали и многие знаменитости. В частности, концерт посетили актеры Сергей Бурунов и Александр Петров, которые опубликовали видео с шоу в своих соцсетях. Последний назвал певца "очень одаренным человеком", а его сольник – грандиозным, а также похвалил атмосферу шоу.

"Спасибо, Ваня! Чистейший восторг! Это было очень круто!" – написал Петров.

Продюсер Яна Рудковская тоже побывала на шоу и написала в своих соцсетях, что все было "талантливо, душевно".





Яна Рудковская продюсер Если бы мне даже год назад сказали, что Ваня Дмитриенко соберет "Лужники", я бы не поверила. А он собрал, и как тут не вспомнить то самое "невозможное возможно"! Зал хором подпевал его треки! Новый герой молодежи нашего времени, глупо это было бы не признать. Снимаю шляпу, Ваня!

Поддержать певца пришла также его возлюбленная, начинающая актриса Анна Пересильд, и ее мать, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд. Последняя постила эмоциональные кадры с выступления, на которых не смогла сдержать слез.

"Хочется рыдать от счастья... Ваня – ты Любовь... Зал поет с тобой", – написала Юлия.

Актриса также отметила, что запомнит этот день.