Пользователи Сети раскритиковали певицу Нюшу за живое выступление

Певицу Нюшу раскритиковали за живое выступление на одном из мероприятий. За знаменитость даже вступился музыкальный продюсер Сергей Дворцов. О том, что произошло, – в материале Москвы 24.

"Возможно, она попробовала новый образ"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/555sviridova777

Одно из недавних выступлений Нюши вызвало немалый отклик среди пользователей: в соцсетях распространилось видео, на котором певица живьем исполнила свой трек "Наедине". При этом под роликом быстро появились негативные комментарии: недовольные отметили, что знаменитость не поразила их своими вокальными данными.

"А в ноты попадать не нужно, да?", "начало было многообещающим", "когда подумала, что ты – Шакира, но ты – Нюша", "так и я петь умею", "и кто-то еще Бузову хейтит", "конечно, петь и танцевать очень непросто, но такое слушать – тоже такое себе", "танец энергосберегающий, пение с одышкой. Печально", – написали в комментариях.

Однако многие выступили в поддержку певицы, предположив, что проблема могла быть в неправильно настроенном микрофоне и аппаратуре.

"Звук сделан ужасно. Вы с таким звуком хоть Бейонсе поставьте, это будет провал", "мы слышали, как она поет вживую. Супер!", "вам не угодишь! Под фанеру – плохо, вживую – опять плохо", "голос хороший у нее, плохо настроили аппаратуру", "тут очевидная ошибка звукорежиссеров", "звук не настроен, это же дураку понятно, налетели вороны!", "нормально поет, привыкли к компьютерным голосам", "здесь что-то со звуком и, возможно, даже в ушных мониторах. Вопросы не к артистке, а к звукорежиссеру. От него зависит очень многое!" – уверены другие комментаторы.

В комментариях высказалась и певица Миа Бойка.

"К сожалению, не только от вокальных данных зависит качество выступления артиста. Пусть поклонники встанут на сцену и споют, а мы послушаем", – заявила исполнительница хита "Экспонат".

В защиту Нюши выступил и продюсер Сергей Дворцов. В разговоре с 5-tv.ru он предположил, что выступление могло получиться не совсем удачным по двум причинам: певица решила поэкспериментировать с аранжировкой или же расслабиться перед концертом.



Сергей Дворцов продюсер Видно на сцене, что она, конечно, выступила, мягко выражаясь, скорее всего, подшофе. Поэтому она где-то и не попала в ноты. Где-то она, скорее всего, сделала некий такой ремикс. Возможно, она попробовала новый образ в данной песне.

При этом Дворцов отметил "достойные вокальные данные" Нюши и ее трудолюбие, назвав ее "артисткой первого эшелона". Продюсер согласился, что зрители имеют право оценить выступление артиста, однако не стоит опускаться до оскорблений или некомпетентной критики.

"Хейтить человека и называть ее безголосой, да, на минутку, я считаю, это как минимум некультурно, <…> и как минимум если ты не являешься музыкальным продюсером, человеком с музыкальным образованием, то ты не имеешь права оскорблять, да, и уж тем более как-то унижать человека, который работает на публику, который несет добро, свет, позитив", – подчеркнул Дворцов.

Другие скандалы

Фото: телеграм-канал SHOT

Певица не часто попадает в скандалы, тем не менее пара неприятных инцидентов также была связана с ее выступлениями в 2024 году. В феврале она спела на открытии спортивных игр "Дети Приморья" во Владивостоке. Однако местные жители раскритиковали подтанцовку Нюши: девушки вышли в костюмах, которые комментаторы назвали нижним бельем, и прозрачных боди со стразами. В Сети разгорелся спор о том, насколько уместны такие сценические костюмы на мероприятии, посвященном детям.

В июне того же года концерт Нюши в Оренбурге оказался под угрозой срыва, сообщили СМИ. Она должна была спеть перед выпускниками: выбор в пользу нее сделали сами школьники, проголосовав на сайте. За 45-минутное шоу певица попросила 5,6 миллиона рублей. Кроме того, организаторы должны были оплатить исполнительнице и ее команде перелет из Москвы и обратно, а также проживание и питание.

Против таких условий выступил местный родительский совет, отправив заявление в прокуратуру, Роскомнадзор, министерство образования и администрацию города, писали СМИ.

"Мы считаем, нецелесообразно растрачивать бюджет в размере 5,6 миллиона рублей на концерт, когда сотни потопленных семей (в 2024 году паводок затронул в регионе более 12 тысяч домов. – Прим. ред.) еще не получили компенсацию за потерю имущества в результате наводнения!" – было сказано в заявлении.

По данным СМИ, выступление Нюши все же состоялось.

Нюша родилась в семье музыкантов, ее отец является ее продюсером. Карьера началась в 2007-м с участия в телевизионных музыкальных шоу и вокальных конкурсах. На ее счету такие хиты, как "Вою на Луну", "Выбирать чудо", "Выше" и другие.