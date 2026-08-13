Житель Северо-Енисейска заподозрил соседа в отравлении собаки и попытался его убить

Фото: МАХ/"Прокуратура Красноярского края"

В Северо-Енисейске 47-летний местный житель попытался убить соседа, заподозрив его в отравлении своей собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По версии следствия, в июне у мужчины умерла собака. После употребления алкоголя он заподозрил соседа в ее отравлении, однако доказательств у него не было. Сначала о своих подозрениях он рассказал знакомым, а позже взял складной туристический нож и отправился к оппоненту.

По пути злоумышленник зашел к женщине из соседней квартиры, выпил с ней и прямо заявил, что идет убивать соседа из-за собаки. Она попыталась отговорить его и просила положить нож.

Подойдя к двери нужной квартиры, он позвал соседа, который, проснувшись, открыл ему. По данным следствия, нападавший произнес: "Это тебе за собаку!" После этого он ударил потерпевшего ножом в шею. Сосед пытался закрыться рукой, но получил еще два удара в левое плечо. Скорую вызвала его мать.

Мужчину оперативно доставили в медучреждение, где ему провели успешную операцию. Нападавший тем временем вернулся к себе. В момент прибытия полицейских он курил, сидя у квартиры, а рядом положил нож. Согласно материалам дела, фигурант удивился, когда узнал, что сосед выжил.

В итоге прокуратура утвердила обвинение в покушении на убийство. Обвиняемого заключили под стражу.

Ранее в селе Гагино Нижегородской области пенсионер убил соседа, завернул тело в полиэтиленовый мешок и закопал. Позже он признался, что между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он ударил оппонента в шею, после чего тот мгновенно скончался. Тогда мужчина и решил скрыть преступление.

