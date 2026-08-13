В "Мосбилете" рассказали о детских интерактивных программах августа и сентября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В сервисе "Мосбилет" рассказали о детских интерактивных программах, которые пройдут в столичных музеях в августе и сентябре. Юных посетителей приглашают на квесты, экскурсии, научные и творческие занятия, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

В Государственном Дарвиновском музее 19 августа состоится квест "Тайна дарвиновской аномалии" (12+). По сюжету в залах музея нарушились законы природы: рыбы начали летать, птицы – ползать, а по коридорам появились динозавры. Участникам предстоит в роли научных детективов расшифровывать дневники, письма, схемы, карты и другие послания, связанные с зоологией, экологией и картографией.

16 августа и 16 сентября в музее пройдет экозанятие "Животные-строители" (6+). Дети узнают, как бобры строят плотины, стрижи-саланганы – гнезда, а кроты и барсуки прокладывают подземные ходы. Также ребята познакомятся с особенностями жилищ дятлов, ручейников и других животных.

На занятии "PROнасекомых: разнообразие" (6+) участники узнают об особенностях бабочек, комаров и жуков-оленей, увидят реконструкцию гигантской стрекозы с метровыми крыльями, рассмотрят настоящих насекомых и научатся распределять их по группам. Программа пройдет 19 августа, 13 и 27 сентября.

В усадьбе Кусково 19 августа младшеклассников приглашают на интерактивную программу "Загадки кусковского сфинкса" (6+). Дети познакомятся с языком веера, необычным паркетом и театральными часами XVIII века, а также будут разгадывать загадки и кроссворды и рисовать.

На экскурсии "Почтовые истории" (12+) посетители увидят интерьеры дворца Шереметевых и узнают о мастерах, которые их создавали. После этого участники познакомятся с почтовой культурой прошлых столетий, увидят образцы бумаги XIX века и смогут написать собственное письмо в стиле XVIII века. Программа пройдет 23 и 30 августа, а также 6, 13, 20 и 27 сентября.

В Московском музее современного искусства 15 августа пройдет экскурсия с мастер-классом "Чего-то не хватает" для детей от четырех до шести и от семи до 11 лет. На выставке "Феномены" ребята исследуют тему пустоты как художественного приема, а затем создадут собственную игру-гадалку. На экскурсии необходимо присутствие сопровождающих взрослых.

В Музее-мастерской Зураба Церетели 30 августа состоится программа "Главный герой картины" для детей от семи до 12 лет. Участники научатся определять главного героя произведения, познакомятся с основными жанрами изобразительного искусства и создадут книжку-раскладушку, объединившую портрет, пейзаж и натюрморт.

В Мемориальной квартире Маяковских на Красной Пресне 22 августа и 19 сентября пройдет интерактивная программа "Для детков-поэтков" (6+). Дети узнают, как Маяковский писал для юных читателей, попробуют рифмовать слова и сочинять стихи, а также сделают собственную книжку-малышку.

В Мемориальной квартире Маяковских в Студенецком переулке 29 августа пройдет программа "Поэты Серебряного века – детям: Маяковский, Черный, Хармс" для детей от семи до девяти лет. Ребята познакомятся с необычными приемами трех поэтов, а затем сыграют в игру, в которой будут возвращать животных в стихи или придумывать новых персонажей.

В "Есенин-центре" 18 и 25 августа состоится интерактивная программа "Сережа и потерянные буквы" для детей от трех до пяти лет и их родителей. Участники будут разгадывать загадки, собирать пазлы, играть со звуками и выполнять творческие задания, связанные с историей волшебного сундучка.

В Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева 15 августа дошкольников и младшеклассников ждут на занятии "Растительная мозаика – собираем растение по частям" (6+). Дети изучат строение растений, соберут их из отдельных частей и сделают поделку.

В тот же день в музее пройдет практическое занятие "Смотри в оба" (12+). Ребята изучат строение и работу органов зрения человека и животных, познакомятся с оптическими иллюзиями и посетят "Очень темную комнату". Также они смогут увидеть окружающий мир глазами насекомого с помощью специальных очков. В интерактивном зале экспонаты разрешено трогать.

В "Биокластере" 15, 16, 29 и 30 августа состоится экскурсия "Жужжащий мир" (6+). Посетителям расскажут о многообразии насекомых, особенностях их строения и образа жизни, а также о пчелах, их социальной организации и роли в природе.

В музее-панораме "Бородинская битва" 17 и 24 августа пройдет тематическая экскурсия "По следам барабанщика" (12+). Ее участники узнают о барабанщике Филиппе Михайлове, который был героем Отечественной войны 1812 года, найдут изображения военных музыкантов на панораме и картинах, примерят мундир и попробуют выполнять команды по сигналам барабана.

В Государственном музее обороны Москвы 6 и 30 сентября пройдет интерактивная программа "Позывной "Звезда" (6+). Дети узнают о роли связи во время Великой Отечественной войны, познакомятся с военными средствами связи, поработают с телефонным аппаратом и смогут выйти в эфир с помощью армейской радиостанции. Программа рассчитана на семьи, организованные группы и индивидуальных посетителей.

Ранее усадьбы и музеи столицы представили программу летнего отдыха, позволяющую узнать, как проводили это время писатели, дачники и горожане в разные эпохи.

В Кусково, например, сохранились исторические сады, а на рубеже XIX–XX веков здесь был дачный пригород. В Коломенском можно увидеть воссозданный дворец Алексея Михайловича и три исторических сада.