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13 августа, 12:06

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Диетолог Соломатина: семечки способствуют снижению риска инсульта

Диетолог раскрыла пользу семечек для мозга

Фото: 123RF.com/pixbirdz

Семена подсолнуха могут помочь снизить риск инсульта, так как содержат много магния, витамина Е и омега-6. Об этом заявила изданию "Абзац" диетолог Елена Соломатина.

При этом врач обратила внимание на то, что этот продукт очень калорийный, но при правильном приготовлении и сбалансированном рационе может уменьшить риски приступов. В среднем можно употреблять небольшую горстку нежареных, слегка подсушенных семян. Они должны быть свежими, так как в зернышках спустя время появляются грибки.

"Омега-6 поддерживает иммунную систему, помогает регулировать уровень хронического воспаления в организме", – сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что инфекции провоцируют выработку эйкозаноидов, из-за чего повреждается эндотелий сосудов. Воспаление способствует развитию атеросклероза, поскольку на поврежденном эндотелии появляется атеросклеротическая бляшка. В дальнейшем она может окисляться. Семена подсолнуха за счет омега-6 предотвращают повреждение сосудов.

В то же время Соломатина добавила, что содержащийся в семечках витамин Е работает как антиоксидант и защищает клетки от повреждения и окислительного стресса. Вместе с омега-6 этот элемент влияет на молодость и предотвращает гипоксию. Магний, в свою очередь, расширяет сосуды и обеспечивает нужный объем кровотока.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление семян подсолнуха с кожурой может привести к гастриту. Уточнялось, что большое количество шелухи раздражает слизистую желудка и кишечника, вызывая дискомфорт. Также на кожуре часто можно обнаружить грязь, пыль и остатки средств, с помощью которых обрабатывают растения.

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