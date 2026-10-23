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Политика

Суд обязал Трампа дать показания под присягой по иску к BBC

Фото: whitehouse.gov

Суд обязал президента США Дональда Трампа дать показания под присягой до 11 декабря по его иску о клевете на 10 миллиардов долларов к британской телерадиокомпании BBC. Об этом сообщает портал Axios.

Изначально допрос президента был назначен на 16 октября, однако его отменили. Как заявляют адвокаты Трампа, ему пришлось заниматься "вопросами, оказавшими существенное влияние на национальную безопасность и экономику США", включая конфликты в Иране и на Украине, а также соглашением об искусственном "сверхинтеллекте".

Также адвокаты BBC указали, что 16 октября президент участвовал в предвыборном мероприятии в Джорджии, что подтверждается отчетом пресс-пула Белого дома. В компании также заявили, что президент США предпочел политическую деятельность явке на допрос.

Защита Трампа, в свою очередь, заявила, что президент может дать показания в период с 11 по 22 января 2027 года, поскольку "президентские обязанности не позволяют ему пройти допрос раньше".

Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию в связи с искажением его речи в программе Panorama. Фейковый сюжет был сфабрикован и показан за неделю до президентских выборов 2024 года.

Кроме того, BBC исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. На фоне скандала гендиректор компании Тим Дейви и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс покинули свои должности.

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