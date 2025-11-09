Белый дом: BBC исказила речь Трампа перед штурмом Капитолия

Фото: depositphotos/tupungato

Британская телерадиокорпорация BBC исказила речь президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью Telegraph.

BBC в своем материале сфальсифицировала речь Трампа во время одного из выступлений в январе 2021 года, создав впечатление, будто он одобрял беспорядки в Капитолии.

"Этот намеренно нечестный, выборочно смонтированный клип BBC является еще одним доказательством того, что они являются полностью, на 100% фейковым СМИ, которое больше не должно появляться на телеэкранах великого народа Великобритании", – заявила Левитт.

Трамп в свой первый день президентства подписал указ о помиловании порядка 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. Освобождение помилованных началось уже в первые часы после подписания документа.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал Джо Байден. Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.