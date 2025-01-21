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21 января, 04:16

Политика

Трамп помиловал около 1,5 тыс осужденных за штурм Капитолия

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании порядка 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия, который произошел в январе 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый глава Белого дома подчеркнул, что рассчитывает на освобождение помилованных уже в ближайшие часы.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал Джо Байден.

Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.

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