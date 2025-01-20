Байден помиловал членов своей семьи в последние часы президентства

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Бывший президент США Джо Байден превентивно помиловал ряд членов своей семьи. Он сделал это в последние часы своего срока у власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление президента.

По мнению экс-лидера США, его близкие подвергались нападкам и угрозам, целью которых было причинить боль ему самому.

"К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападения прекратятся", – подчеркнул политик.

Байден также указал, что воспользовался своими полномочиями в соответствии с американской конституцией. Таким образом, он помиловал Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден-Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена.

В документе также подчеркивается, что данные помилования не означают, что определенные члены семьи Байдена были виновны в чем-либо или признают вину в совершении каких бы то ни было правонарушений.

Вместе с тем до окончания своего президентского срока Байден принял решение о помиловании лиц, которым новый глава государства Дональд Трамп угрожал преследованием. В этом списке оказались экс-руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, а также члены специального комитета палаты представителей конгресса, которые занимались расследованием обстоятельств штурма Капитолия, и правоохранители, давшие по этому делу показания.

До этого Байден также помиловал своего сына Хантера по двум судебным делам и заявил, что обвинения против него политически мотивированны. Однако Трамп назвал это вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.